Los 5 jugadores más destacados de la Selección Alemana Sub-21

Este domingo tiene lugar la final del Campeonato Europeo Sub-21 entre la Selección Alemana y la Portuguesa, en el que la selección dirigida por Stefan Kuntz buscará volver a hacerse con el título después de caer en la final en la edición de 2019. De entre todos los jugadores que podremos ver sobre el césped, estos son los cinco que habrá que mirar más de cerca.

Florian Wirtz, la gran estrella de la Selección Alemana Sub-21

Si un nombre destaca por encima de todos los demás es el del atacante Florian Wirtz, el jugador más joven de todos los convocados. La joya de Bayer 04 Leverkusen a sus 18 años es la pieza angular de su club y también del combinado dirigido por Stegan Kuntz. No jugó la fase de grupos de la competición al estar convocado con la selección absoluta pero en esta fase final ha estado presente y de gran manera, anotando los dos goles en la semifinal contra Holanda. Un jugador con la técnica y la mente para definir cualquier partido.

Lukas Nmecha, el “9” indiscutible

En la punta de ataque aparece un nombre que, si bien en su oportunidad en Bundesliga no tuvo mucha suerte, este año en Bélgica ha logrado explotar todo su potencial. Lukas Nmecha es el “9” por excelencia de esta Selección Sub-21 y no hay quien pueda arrebatarle ese puesto. El delantero propiedad del Manchester City ha registrado 14 goles y 3 asistencias en temporada regular con el Anderlecht y en este Europeo ha conseguido otros 3 goles y una asistencia en los cinco partidos disputados. Desde el conjunto inglés no hay intención de renovar su contrato, y su nombre ya está en las listas de deseos de varios clubes europeos.

Ridle Baku, el jugador comodín de la Selección Alemana sub-21

Desde VfL Wolfsburg viene otro jugador muy codiciado y que esta temporada ha dado un salto de calidad con Los Lobos. Ridle Baku este año ha disputado todos los partidos posibles con su equipo, con 6 goles y 9 asistencias en total, y ha llegado a ser convocado con la selección absoluta debido a su gran nivel. Para Kuntz también ha rendido, con 2 dianas y otra asistencia en el Europeo, y su polivalencia para jugar en cualquier posición de la banda derecha o incluso como interior en el mediocampo le hacen un jugador muy útil. Además, es muy sacrificado en todas las áreas, siendo el jugador con más sprints realizados esta temporada en Bundesliga con 1061 (138 por encima del segundo),

Niklas Dorsch, el motor del equipo

En el centro del campo se erige una figura procedente de la cantera de FC Bayern München, Niklas Dorsch, quien actualmente se encuentra también en Bélgica. Llegó al Genk el pasado septiembre después de quedarse a las puertas del ascenso a Bundesliga con el 1.FC Heidenheim y en tierras belgas ha sido un jugador muy atractivo y que empieza a acaparar focos. En la Sub-21 alemana es un indispensable como pivote, siendo titular en todos los partidos de la competición que podía disputar (se perdió los cuartos de final contra Dinamarca por acumulación de tarjetas amarillas). Los hilos del juego son simpre para Dorsch.

Mërgim Berisha, el gran talento de Red Bull

Por último, hay que hablar de la otra referencia ofensiva y que es otra nueva estrella de la factoría Red Bull. Mërgim Berisha ha tenido una temporada de ensuño con RB Salzburg marcando 14 goles y dando 10 asistencias en 24 partidos de liga, y otros cuatro tantos en la fase de grupos de Champions League con el conjunto austriaco. Ya ha sido vinculado con varios clubes de la Bundesliga y no sería raro que diera el salto la próxima temporada en Alemania. Un delantero móvil al que en el Europeo le ha estado faltando la fortuna, con cinco disparos al palo en los dos últimos partidos. A poco que afine la puntería para la final, Alemania tendrá mucho ganado.