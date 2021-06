Joachim Löw comanda el fracaso de Alemania ante Inglaterra

Alemania cayó por 2:0 frente a Inglaterra en Wembley y queda eliminada de la Eurocopa 2020 en los octavos de final. Otro nuevo fracaso que comanda Joachim Löw.

Alemania repitió con Inglaterra lo malo de toda la competición

La selección alemana finaliza una nueva competencia con la sensación de desazón que va desde las tribunas hasta lo profundo de las oficinas de la DFB. En termino futbolísticos lo único que se rescata fueron los 90 minutos frente a Portugal donde se vio a un equipo fresco que por momentos parecía ser el del 2014.

Sin embargo, con Francia se perdió. Con Hungría se tenía que ganar y apenas se empató gracias al gol agonico de Goretzka. Y hoy frente a Inglaterra, que era el candidato, ni siquiera se pudo inquieta. Además de ello, los teutones se llevan la peor marca de la Euro debido a que es el equipo que más tiempo paso abajo del marcador. Casi 200 minutos fueron los que llevó perdiendo Alemania.

Un planteo inexplicable

Hablar con el diario del lunes, como se dice en la jerga futbolera, es muy fácil. Pero lo que se venía viendo anunciaba que el plan a Löw no le iba a salir bien si no dejaba sus inexplicables cambios en sus equipos. No cabían dudas de que Sané y Gündogan debían salir visto lo visto ante Hungría. Y en vez de incluir un centrodelantero, que era lo que se necesitaba, Löw metio a un Timo Werner que terminó una temporada muy floja en uno de los mejores Chelsea de la historia.

Por otra parte, los cambios fueron más paupérrimos aún. En primer lugar porque no incluyo a ese centrodelantero que se mencionó (Kevin Volland). En segundo porque recién al minuto 68 hizo el primero e incluyo a Gnabry en lugar de un Timo Werner que no hizo absolutamente nada en todo ese tiempo. Inglaterra se puso en ventaja a los 7 minutos y Löw recién al minuto 87 cuando iba 2:0 reaccionó con dos cambios que poco pudieron influir. Y sobre todo, equivocados como es el caso de Jamal Musiala quién entró en un contexto totalmente contrario con apenas 18 años.

Inglaterra no lucio del todo bien, pero fue consistente, apostó a anular el mediocentro alemán y con la velocidad de Sterling sacó mucha ventaja. En lugar de dar el cambio y reforzar el mediocampo corriendo a Kimmich allí, Löw lo mantuvo en el lateral. Una decisión que fue muy cuestionada por los expertos y la afición, pero que Löw mantuvo hasta el final.

Un Joachim Löw que permaneció en su cargo por la nostalgia

A esta altura no quedan dudas de que lo hecho por Joachim Löw en los últimos 3 años no le da ni un mínimo de créditos para ocupar el cargo que ocupo hasta el día de hoy. Volviéndose en la primera ronda del Mundial de Rusia 2018 y dando muchas ventajas en cuanto partido jugó la selección, el nacido en Schönau viene desempañando una tarea deplorable.

La única buena noticia en este aspecto es que hemos visto sus últimos minutos en frente de la dirección técnica alemana. Ya anunció su salida y Hans-Dieter Flick será quién lo reemplace. Es cierto, se sabía desde el principio esto, sin embargo, da una pena mucho mayor el terminar un gran ciclo que comenzó en 2006 y que no dio la talla por caprichos personales.

Una Alemania que cae ante Inglaterra y que será muy difícil de levantar en el futuro

Con la nueva derrota y por lo que fue el partido, nadie podrá sonreír en el vestuario alemán por un largo tiempo. Hansi Flick tendrá una tarea muy dura de cara a lo que viene debido a que la nueva camada parece no tener eso que se necesita para ganar torneos. Los Havertz, Werner y compañía no contagian y el panorama es desolador de cara a futuro.

La revancha deberá ser en el próximo Mundial. Alemania no lo tendrá fácil. Mientras otras selecciones han cambiado cuando lo tenían que hacer, la nostalgia predominó y arruinó la gloria de Löw y a una generación que cargará con varios fracasos en su espalda.