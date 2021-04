Julian Nagelsmann, un jovencito de 33 años que patea el tablero

Con 33 años de edad y con 5 años en los banquillos como primer entrenador, Julian Nagelsmann desembarca en FC Bayern München que se ha pagado 25 millones de euros por él. Pero, ¿qué méritos ha hecho para ocupar dicho lugar?

Una lesión que cambio el destino

El caso del entrenador de RB Leipzig hasta este verano, nace con una tragedia como si fuera una historia de Disney. Esto se debe a que, con 20 años, el joven Julian había sufrido una lesión en su rodilla que ha terminado con su sueño de llegar a jugar en la Bundesliga. Pero lejos de darse con vencido, a sus 22 años, junto a un tal Thomas Tuchel, comenzó a trabajar en la filial de FC Augsburg.

Por su talento en los análisis de video, Nagelsmann duró poco en esa función y rápidamente se convirtió en segundo entrenador en el segundo equipo bávaro. De allí, emigró a lo que sería el lugar donde dio el gran salto a la fama. Donde encontró no solo una identidad sino un sentido de pertenencia formidable.

Nagelsmann y su historia en TSG Hoffenheim

El primero de julio de 2010, Nagelsmann llegó a Sinsheim para ocupar el lugar de asistente del primer entrenador de la sub-17 de TSG Hoffenheim. Sin embargo, el club y él sabían que estaban para más y así fue como en tal solo un año tuvo su primera experiencia como primer entrenador de las juveniles pueblerinas.

Sus buenos rendimientos lo llevaron a ser segundo entrenador del primer equipo, sin embargo, su deseo por entrenar fue más fuerte y decidió bajarse a dirigir la sub-19. Hasta allí, el nombre Nagelsmann no era tan conocido hasta que en la temporada 15/16, un jovencito de 28 años se tenía que hacer cargo de salvar del descenso al equipo principal en la Bundesliga.

Con un carácter formidable, un buen uso de la tecnología, que le brindaba Sapp, y un increíble arsenal de variantes tácticas, el nacido en Landsberg am Lech cambio el paradigma de todo el club. De pensar en conservar su lugar en la Bundesliga, el equipo competía de tal forma que el objetivo estaba puesto en llegar a Champions, algo que saldó en su ultima temporada como entrenador de Hoffenheim.

No solo que esto se vio en el éxito deportivo, sino que la promoción de jugadores en dicho equipo fue extraordinaria. El caso de Niklas Süle y Sebastian Rudy que terminaron en FC Bayern München pueden dar ejemplo de eso. Y como si ello no fuera poco, su manejo de vestuario fue más que bueno. En más de una ocasión se ha cruzado con jugadores mayores que él, y no hubo subestimación alguna. Las pruebas están en las declaraciones de Alexander Stolz, quién siempre ha hablado maravillas de él.

RB Leipzig y el salto al estrellato internacional

Ya desde su etapa en Hoffenheim, Nagelsmann era conocido en toda Alemania, pero el salto de calidad lo dio con su llegada en la temporada 19/20 a RB Leipzig. Con él, Los Toros Rojos seguían sus planes deportivos de seguir proyectando jóvenes y realmente podían conseguir eso que les faltaba con Rangnick y con Hasenhüttl.

Julian llegaba a un lugar que le tenía todo preparado para desarrollarse al máximo. Unas juveniles envidiables y una estructura de club preparada para jugar hasta la más exigente competición. Y así fue, en su primera temporada como entrenador, Leipzig llegó a las semifinales de la Champions League donde fue eliminado por PSG.

Escucha la última edición de Mi Bundesliga News donde te contamos lo más importante del fútbol alemán en 5 minutos.

Con su 3-4-2-1 característico, Nagelsmann le demostró a todo el continente de que estaba hecho en las fases previas, pero sobre todo, en su duelo táctico contra el Atlético Madrid de Diego Pablo Simeone. Donde, dicho sea de paso, no llegaba como el favorito, empero, le dio una lección de intensidad y juego a un equipo que muchos decían que era el candidato a levantar la orejona.

Y llegó la oportunidad que tanto esperaba Nagelsmann

Desde que Hansi Flick había comunicado que iba a finalizar su contrato en el próximo verano, todos los cañones apuntaron a Nagelsmann desde el primer momento. Sus raíces bávaras y su gran nivel que no paró de mejorar año tras año, todo el mundo que lo rodeaba sabía que tarde o temprano iba a ser entrenador de FC Bayern München.

Con apenas 33 años y la experiencia de casi 9 años dentro de planteles y distintos equipos, el joven Julian ha dejado de ser joven, valga la redundancia, para convertirse en adulto. ¿Estará a la altura? ¿Podrá dominar el vestuario bávaro? ¿Será el más exitoso? Pues todavía no lo sabemos, pero que le sobran fundamentos para hacerlo, de eso sí que no caben dudas.