Karim Adeyemi no tiene miedo al FC Bayern en Champions League

La Champions League está de vuelta y FC Bayern München, tras tener una andadura muy cómoda en la fase de grupos, se encontrará a RB Salzburg en los octavos de final. Los Bávaros son los claros favoritos para la amplia mayoría pero la estrella del club austriaco y excanterano del club muniqués, Karim Adeyemi, confía en que «todo es posible».

Adeyemi se ve con opciones de batir al FC Bayern

En declaraciones postpartido a Sky tras el último encuentro del RB Salzburg, Karim Adeyemi empezó a añadir picante a la eliminatoria contra el FC Bayern. Después de que el club de Red Bull consiguiera acceder a los octavos de final por primera vez en su historia, muy poca gente ve opciones de pasar de ronda ante uno de los claros candidatos al título. Sin embargo, su estrella afirmó que no serán nada conservadores.

«Para nosotros no son los favoritos. Saldremos a por la victoria, no vamos a buscar un empate. Queremos ganar en la ida y, a partir de ahí, veremos qué tal se dan las cosas.»

Los Toros Rojos saben que en eliminatoria puede suceder lo inimaginable y, con una temporada excelente en competiciones locales, lo que les queda es dar la campanada en Europa. Adeyemi espera ansioso el choque, en el que se enfrentará a un equipo clave en su formación y que hizo acercamientos para traerle de vuelta a Alemania en el próximo mercado.

«FC Bayern es un equipo top pero puede pasar cualquier cosa. Por supuesto, queremos ganar. En la Champions League todo es posible, como se suele decir, y tenemos muchas ganas de que llegue el partido.»

Los Bávaros marcharán a Austria tras un buen jarro de agua fría en Bochum

A pesar de haber realizado una fase de grupos y teniendo una considerable ventaja sobre el segundo clasificado en Bundesliga, el Gigante de Baviera no llega en su mejor momento a la cita europea. Bayern no podrá contar con Manuel Neuer en portería ni con Leon Goretzka o Alphonso Davies, todos ellos lesionados, y viene de recibir una sorprendente goleada en casa del recién ascendido VfL Bochum. La fragilidad defensiva es uno de los puntos que Julian Nagelsmann debe corregir de cara a la visita a Salzburg para que Adeyemi y los suyos no den una nueva sorpresa.