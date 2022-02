¿Debería ser Dayot Upamecano indiscutible en este FC Bayern München?

Una de las figuras en el punto de mira en cada mal resultado de FC Bayern München esta temporada es Dayot Upamecano. El zaguero francés ha mostrado a lo largo de la presente campaña un nivel poco constante, alternando actuaciones estelares con otras para el olvido. Para un equipo que aspira a pelear la Champions League esta temporada, ¿debería seguir siendo titular en las grandes citas?

Upamecano, capaz de lo mejor y lo peor

La llegada de Dayot Upamecano a FC Bayern München era, además de Nagelsmann, el mejor refuerzo que recibía el club para esta temporada y el tercero fichaje más caro de su historia. Era considerado un buen fichaje por su edad, potencial, y el nivel general que había mostrado en temporadas anteriores con RB Leipzig. Sin embargo, en Baviera está mostrando certezas y dudas a partes iguales, con un rendimiento irregular.

En diversos momentos de la temporada, el central francés fue vital en la zaga para Los Bávaros y da señales de que está a la altura del otro, pero en los mayores batacazos del equipo fue uno de los protagonistas. En la reciente goleada del Bochum, Upamecano estuvo implicado en tres de los cuatro goles encajados y fue sustituido al descanso por su pésimo partido. Pero no es la primera vez que sucede algo así, ya que en la eliminación en DFB Pokal por el Borussia Mönchengladbach, también por goleada, tuvo otro día para olvidar y no completó los noventa minutos. Además, también ha tenido errores infividuales pero que no costaron puntos, como el de la visita a Hertha BSC.

Para una zaga que está siendo el único punto débil de esta FC Bayern en los últimos meses, Upamecano no está siendo una constante garantía y no ofrece rachas de partidos a un alto nivel. Sus fallos individuales, quizá por exceso de confianza y que ya se vieron en algunas otras ocasiones en Leipzig, ponen en duda su papel como indiscutible en la defensa del club muniqués.

En Múnich siguen buscando centrales que refuercen la zaga

Con la reciente confirmación de la marcha de Niklas Süle a Borussia Dortmund en verano, al FC Bayern le aumenta considerablemente la necesidad de incorporar un nuevo zaguero central a la plantilla. En los últimos meses ya han habido rumores que vinculaban a Antonio Rüdiger o Nico Schlotterbeck y más recientemente a Andreas Christensen o Matthias Ginter con Los Bávaros, y es que se ve muy complicado que Nagelsmann pueda planificar la nueva temporada con Upamecano, Nianzou, Hernández y Pavard -teniendo en cuenta que estos dos últimos suelen jugar en los laterales cuando hay alguna baja-. La llegada de más competencia para Upamecano podría suponer que, si continúa con la misma tónica, pueda acabar perdiendo su lugar.

Queda claro que, de cara al futuro, el FC Bayern necesita una auténtica certeza en la defensa si no quiere que los demás equipos empiecen a comerle el terreno. Upamecano debe ponerse las pilas para convertirse en ella y demostrar que valió el dinero invertido en él.