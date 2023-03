Kolo Muani sobre su fallo la final del Mundial: «No lo olvidaré nunca»

En la final del Mundial de Qatar, Randal Kolo Muani pudo convertirse en el héroe de Francia con un mano en la última jugada de la prórroga, pero no pudo batir al ‘Dibu’ Martínez. Tres meses después, el delantero de Eintracht Frankfurt habló de ese momento en una entrevista para L’Équipe.

«Sólo quiero pasar página»

Kolo Muani se encontró con la convocatoria para la Copa del Mundo en el último momento, como reemplazo del lesionado Christopher Nkunku tras una gran primera vuelta en Eintracht Frankfurt. Fue de la nada al todo, y de forma cruel de vuelta a la nada. El francés tuvo en sus botas el trofeo deseado por todos los jugadores y vio cómo se quedaba en nada. Ahora, admite que ese momento se ha quedado grabado en su memoria.

«Sólo quiero pasar página. Estoy cansado de hablar de ese momento, pero no lo olvidaré nunca. Estuvimos muy cerca de llevarnos a casa la tercera estrella. No voy a mentir, lo odio.»

El delantero de Las Águilas reconoce que «esa jugada podría haber cambiado su vida» y que «en ese instante todo pasaba muy rápido», pero está convencido de que es algo que le hará mejorar de cara al futuro.

«Todo esto me hace querer trabajar de cara a puerta. Lo estoy haciendo y creo que estoy progresando. Eso me dará el coraje para hacerlo mejor la próxima vez.»

Kolo Muani no cierra la puerta a salir de Frankfurt en verano

Aunque ese fallo podría haber cambiado la carrera de cualquier jugador, Kolo Muani no ha dejado de rendir con su club y muchos son los equipos interesados en su fichaje de cara al mercado de verano. Por ahora se mantiene centrado en acabar de la mejor forma la temporada en Frankfurt pero no descarta el escenario de una salida.

«Ahora intento centrarme en el presente. Continuaremos con nuestras actuaciones y veremos qué ocurre en el verano. Después de todo, siempre he soñado con jugar en grandes clubes.»

Con contrato hasta 2027 con el conjunto del Meno, Eintracht tiene la situación controlada y no dejará marchar a Kolo Muani si no llega una oferta cuantiosa. Pero si algo ha demostrado esta temporada es ser un delantero preparado para los grandes retos y que, pese a no tener fortuna en un escenario como la final de un Mundial, sí tiene la mentalidad para levantarse y continuar.