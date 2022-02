La defensa del Borussia Dortmund: ¿Qué está fallando?

Más allá de hoy estar segundo en la tabla de Bundesliga, pasan las fechas y la defensa del Borussia Dortmund sigue generando muchas dudas. En este artículo analizaremos algunas cuestiones que pueden explicar el presente y posibles soluciones a este problema.

UN CUENTO DE NUNCA ACABAR

La goleada del Bayer Leverkusen al Borussia Dortmund hace unas semanas, junto con la última derrota en casa ante el Rangers por la Europa League, ha despertado muchas discusiones que valen la pena debatir. Entre ellas, el tema de la defensa.

Sin ninguna duda, el rendimiento defensivo (individual y colectivo) opacó varios de los buenos resultados que pueda obtener el conjunto Aurinegro y, ante este panorama, muchos fanáticos empiezan a buscar la culpa en varios miembros del club.

Pero es interesante analizar todos los frentes para entender un poco más este presente. A modo de contexto, el BVB se encuentra en la 2º posición de la tabla con 54 goles marcados y 36 concedidos. En varios partidos ha ganado, pese a que han dejado que el rival de turno anote goles.

Parece que esto es un problema del presente, aunque de hecho es algo que también se criticaba en la etapa de Edin Terzic y que terminó con el paso de Lucien Favre un tiempo antes. Con Rose, la historia se repite y se pide a gritos una demostración de mejoría. Hay muchas cuestiones que deben ponerse sobre la mesa para poder identificar la causa central de los problemas del Dortmund, desde los fichajes hasta los rendimientos y funciones que se le asignan a los defensas dentro del terreno de juego.

En las siguientes líneas exponemos algunos datos: Luego de un breve paso de Terzic al mando del BVB (32 partidos, 20 triunfos, 4 empates, 8 derrotas y 66.67% eficacia), la llegada de Marco Rose renovó un poco las esperanzas de la afición y se creía que su paso sería mucho mejor de lo realmente viene siendo.

ENTRENADOR, JUGADORES ¿Y DIRIGENCIA?

Sin embargo, el presente habla por sí solo. Aquella ineficiencia defensiva que tanto se le ha criticado a los entrenadores anteriores sigue persistiendo, lo cual puede plantear un panorama en el que las culpas están repartidas. Por un lado, un entrenador que no se adapta del todo a la exigencia del Dortmund; que todavía no encontró la vuelta para hacer un equipo que funcione colectivamente bien; o que sus ideas aún no son transmitidas correctamente al resto de la plantilla.

Los jugadores no pierden su protagonismo en este inconveniente: Por edad, por capacidades futbolísticas e infinitas posibilidades que hacen que los cuatro del fondo que habitualmente implementa Rose, no se complementen y se caiga más fácil en los errores.

Un punto a reconocer es la utilización de Manuel Akanji como lateral derecho en la última jornada ante Union Berlin; un partido que, a pesar de haberse ganado y con un juego aceptable, deja en evidencia que el problema del BVB es cuando el rival lo presiona constantemente. Die Eisern no le ha generado tanto peligro y es por eso que el desempeño tampoco fue del todo malo, más allá de que las pelotas paradas sí han sido un verdadero conflicto.

La dirigencia también puede ser recriminada. Por un lado, porque saber buscar buenos recambios es parte del trabajo que les toca. Claro que también es el entrenador quien finalmente decide si incorporar a alguien o apañarse con lo que hay en la plantilla.

Seguramente unos dos o tres nombres más en la zona de la defensa serán suficientes para poder sumar jerarquía y no olvidar que recuperar algunos jugadores o darle rodaje a los que no lo tuvieron tanto, también puede contar como «refuerzo».

SÜLE, LA ESPERANZA DE LA DEFENSA

El fichaje de Niklas Süle sin dudas ha sido una de las bombas del mercado en Alemania. El defensor del FC Bayern München no ha llegado un acuerdo con el club y se marchará en condición de libre. Su llegada a Dortmund le dará un salto de calidad al equipo que puede ser de gran ayuda para empezar a notar mejorías en defensa y para suplantar una posible salida de Akanji.

Casi todos los entrenadores que han tenido la suerte de dirigirlo, coinciden en que es un jugador con grandísimas cualidades que hacen que sea codiciado en todo Europa. Empezando por su físico, es un jugador muy fuerte y con una grana altura, que sin dudas son dos aspectos fundamentales para defender la pelota tanto en suelo como por la vía aérea.

A sus 26 años, podemos decir que ha ganado cierta experiencia y madurez que hace que resulta con mucha más inteligencia cierto tipo de jugadas, sobre todas en aquellas «hombre a hombre» donde la pelota está en disputa. Por otro lado, su posición primaria es la de defensor central, pero también se ha desempeñado en el lateral derecho.

OTRO NOMBRE EN CARPETA

Teniendo en cuenta que algunos contratos están por finalizar y que las negociaciones no parecen tan fáciles, la dirigencia Aurinegra se ve en la obligación de buscar otros apellidos para reforzar al plantel.

Nico Schlotterbeck es uno de los que más ha sonado, pero seguramente el SC Freiburg no le hará las cosas fáciles y las charlas deban extenderse un poco más de lo previsto. ¿Qué puede aportar el jugador de 21 años? Al ser un talento que está en desarrollo, pueden explotarse muchísimas de sus cualidades y ha sabido ser uno de los puntos altos de la defensa de su equipo en los últimos meses.

En el área, es un jugador muy bueno. Con una altura similar a la de Süle, sería muy útil en ese sentido también. Definitivamente, al ser zurdo, puede ser una muy buena alternativa para conformar una dupla central de jerarquía para el BVB.