La UEFA investigó el incidente de Benjamin Pavard y Robin Gosens

El golpe que recibió Benjamin Pavard, por parte de Robin Gosens, en el Francia 1:0 Alemania encendió las alarmas de la UEFA. La Federación Francesa mostró que el defensor del FC Bayern München no sufrió una conmoción.

Después de lo ocurrido con Christian Eriksen, la UEFA está detrás de todo incidente que involucre la salud de los futbolistas. El rodillazo de Gosens en la cabeza de Pavard preocupó a más de uno; sobre todo luego de que el propio francés admitiera que, con el choque, perdió por unos segundos el conocimiento. Así lo relató en declaraciones a beIN Sports:

“Quedé noqueado durante unos 10 o 15 segundos. Después me sentí mejor”.

Tras el partido, el ente europeo y el sindicato internacional de futbolistas FIFPRO revelaron su preocupación al personal médico de Francia, que permitió que Pavard siguiera jugando en el encuentro en Múnich. Muchos profesionales siguieron en esa línea. Peter McCabe, director ejecutivo de la organización benéfica de lesiones cerebrales Headway, señaló que “la forma en que se manejó este incidente fue repugnante de ver”.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga en iVoox.

Los médicos y cuerpos técnicos de los 24 países participantes de la Euro 2020 firmaron una Carta de la UEFA sobre Conmociones Cerebrales antes de participar en el torneo. En dicho documento, se establece que: “Si se sospecha que un jugador de nuestro equipo ha sufrido una conmoción cerebral, será retirado inmediatamente de la cancha, ya sea en el entrenamiento o en el partido”.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) se puso en contacto con la UEFA para proporcionar la información médica del incidente. Luego de analizarlas en las últimas horas, la Unión de Federaciones Europeas reveló estar “satisfecha de que las acciones tomadas por el equipo médico [francés] estuvieran en línea con el protocolo de conmociones cerebrales”. Así lo comunicó el director del torneo, Martin Kellen:

“Según los informes que recibimos del médico del equipo, parece que no se produjo una pérdida del conocimiento. El médico del equipo no encontró ninguna razón para sospechar una conmoción cerebral ni en el campo ni después de una evaluación exhaustiva realizada por un reconocido especialista en este campo en un seguimiento posterior. No obstante, el jugador seguirá siendo monitoreado de cerca durante los próximos días”.