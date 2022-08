Los secretos del contrato de Jamal Musiala en el FC Bayern München

En un gran inicio de temporada, Jamal Musiala está en boca de todos y el FC Bayern München se prepara para tenerlo por mucho tiempo.

Un acuerdo a la medida de ambas partes

Con un valor de mercado de 69,8 millones de euros, según Football Benchmark, Musiala es el sexto jugador Sub-21 más valioso del mundo. Y si mantiene su estado de forma actual (cuatro goles y una asistencia en solo tres partidos oficiales), su valor de mercado aumentará significativamente en los próximos meses.

En el FC Bayern, eso ya lo tienen en cuenta. Según el reportero de Sky, Florian Plettenberg, Musiala es el “Sr. Invendible”. No hay manera, al menos por ahora, de que el jugador de 19 años no termine prematuramente su contrato (vigente hasta 2026) con el club bávaro. Como si fuera poco, no tiene cláusula de rescisión.

Los representantes del futbolista también ya han hecho un gran trabajo: el 15 veces internacional con la selección alemana gana actualmente más de cinco millones de euros brutos y, por lo tanto, más del doble que sus suplentes Adrian Fein (dos millones brutos) y Bouna Sarr (2,5 millones brutos).

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga.

Si Jamal Musiala mejora en su juego, también mejora su salario

Por supuesto, todavía no se ha acercado a los salarios que reciben los pilares del club como Manuel Neuer, Thomas Müller o Joshua Kimmich. ¿Todavía? Así es. Porque en su contrato, hay una dinámica basada en su rendimiento. En otras palabras: Entre mejor juegue, más dinero recibirá y más tiempo estará atado a la institución muniquesa.

Müller, por ejemplo, gana casi 20 millones de euros brutos. Pero a este nivel, Musiala podría igualarle o superarlo en los próximos años. De esta manera, el FC Bayern apaga cualquier rumor que podría llegar sobre una salida de su joya más preciada; cosa que el propio futbolista ni siquiera piensa en un futuro cercano. Habrá Musiala para rato en Múnich y en la Bundesliga.