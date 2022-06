Lucas Alario da su primera conferencia de prensa como jugador del Eintracht Frankfurt

Después de cinco años en el Bayer Leverkusen, Lucas Alario habló con la camiseta de otro equipo: En su presentación con Eintracht Frankfurt, quiere “volver a empezar”.

Con todos los focos puestos en él, Alario se sentó en su presentación ante la prensa junto a su intérprete en español para mostrarse públicamente, y por primera vez, con la casaca negra del Eintracht.

Llevando ya media década en Alemania, su entendimiento del idioma ha avanzado, pero admitió que todavía le falta confianza para desenvolverse en conversaciones en alemán. Sin embargo, en sus primeras declaraciones, demostró su conocimiento de lo que es el Frankfurt:

Pero el conocimiento no fue únicamente personal, sino también adquirido. Algo en lo que ayudó su compatriota David Abraham, que fue parte vital para la llegada del Pipa a Los del Meno:

“Si, lo conozco a David. Bueno, hemos tenido enfrentamientos juntos. Después, cuando se habló de la posibilidad de venir a Frankfurt, hemos hablado y me contó de todas las cosas maravillosas que pasó en este club como capitán, como referente, que ha conseguido títulos. Y fue también algo que me incentivó a estar hoy en día en este club”.

En verdad, la llegada del santafesino tuvo que ver con su falta de juego en Leverkusen, algo que no detuvo su olfato goleador: Seis goles en solo 548 minutos de la Bundesliga en la temporada 2021/22 con una tasa casi un gol por partido (91 minutos). A pesar de los números, Alario no tuvo el año que esperaba y eso lo dejo saber en su conferencia con los medios:

“Bueno, en lo personal, también he tenido varias lesiones. Creo que, en todos los equipos, si no estás al 100% es difícil jugar. Y más hoy en día, cuando el fútbol se ha vuelto tan dinámico, tan físico. También entiendo al entrenador [Gerardo Seoane], que elige a los jugadores. Yo respetaba y trataba de dar lo mejor de mí, tratando de aprovechar cada minuto, cada momento que me toque al máximo.”