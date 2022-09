Lucas Barrios: «Todos dicen FC Bayern, pero Borussia Dortmund es el más grande»

Lucas Barrios charló con Mi Bundesliga sobre su pasado en Borussia Dortmund, el presente suyo y del club, y de su futuro como entrenador.

En el marco del evento Bundesliga Common Ground en Buenos Aires, Lucas Barrios fue invitado como la figura estelar de la iniciativa que promulga la DFL en distintos campos a lo largo del planeta. El argentino, nacionalizado paraguayo, recibió el cariño de los fans del BVB en la Argentina, de la misma manera que hace unas semanas en el Signal Iduna Park:

“Siempre representando a Dortmund, cuando se habla de la Bundesliga, porque obviamente es un club que lo quiero mucho. Hace poco estuve ahí y sigo sintiendo el mismo cariño de la gente que cuando me fui”.

Lucas estuvo por la Argentina, tras haberse hecho un tour por Europa en la que jugó un partido amistoso entre leyendas del cuadro aurinegro. En su paso por el Borussia, fue parte de la era Jürgen Klopp, consiguiendo las últimas dos Bundesligas que no fueron para el FC Bayern München, además conquistar la DFB-Pokal. Logros importantes que, para él, trasciende por los nombres de su plantel y por “el rol que cumplía cada uno”:

Detrás de un gran grupo, hay un gran líder. Y Barrios así lo entiende cuando habla de Klopp, al cual se refirió como “un padre” para todos los jóvenes con los que compartía plantilla:

Con 37 años y sin club desde mayo tras haber abandonado el club Patronato de Entre Ríos, Barrios aún no habla de un posible retiro. Pero ya deja deslizar un posible futuro como director técnico. En sus viajes por el Viejo Continente, no solo hizo una escala en Dortmund, sino también en Madrid, donde tuvo la oportunidad de charlar cara a cara con Carlo Ancelotti y aprender un poco de su forma de trabajo:

“Conocí a una persona totalmente humilde, que me mostró lo que es estar en un equipo como el Real Madrid. […] Le dije a él que, para mí, fue una alegría visitarlo. Es un entrenador que ganó cinco Champions y tenga esa humildad para mi es algo muy especial, que me atienda en su casa. En cualquier momento iré a visitarlo a Klopp también, cuando se pueda”.

Entre sus viajes, entre su tiempo como jugador, Lucas continúa viendo la Bundesliga. Y aún con el reciente aumento de sudamericanos en el fútbol alemán, opina que sigue siendo igual de difícil el tema de la adaptación. Aunque se alegra de que haya cada vez más colegas hispanohablantes en Alemania:

“Está bueno que nos representen los sudamericanos en la Bundesliga como lo hacen Palacios, Borré, Alario. Esas cosas están buenas porque la liga se sigue fijando en jugadores de toda Sudamérica. Y no es fácil, a mí me han costado también los primeros meses en la Bundesliga y sé lo difícil que es, así que me alegra mucho que los jugadores estén ahí y ojalá que puedan ir más.”