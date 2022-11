Lucas Hernández se queda sin Mundial y… ¿Sin temporada?

La aventura de Lucas Hernández en Qatar llega a su fin de forma prematura. El defensor de FC Bayern München y la Selección Francesa sufrió una rotura del ligamento cruzado en el encuentro contra Australia y podría perderse todo lo que resta de temporada.

El sueño del Mundial fuera en 9 minutos

Lucas Hernández hizo todo lo posible para llegar al Mundial de Qatar pero esos esfuerzos quedaron en vano en apenas nueve minutos. El lateral francés partió como titular en la victoria por 4:1 sobre Australia pero, en la acción del primer gol, se lastimó y no pudo continuar más en el terreno de juego.

Los malos presagios se confirmaron rápidamente por la Selección Francesa: Lucas sufre una rotura en el ligamento cruzado de la rodilla y la participación en el Mundial tiene que llegar a su fin. Un duro traspié para un jugador que fue titular en el combinado que se proclamó campeón en 2018 y que pujaba fuerte para revalidar su título.

En FC Bayern München también crece el miedo. El alcance de la lesión de Hernández podría superar los seis meses de baja, por lo que se perdería el resto de la campaña con el club bávaro.

Lucas Hernández fue a Qatar sin jugar 90 minutos completos con el Bayern

Lucas es uno más en la lista de jugadores lesionados por este Mundial de Qatar. El defensor había vuelto a la alineación del Bayern semanas antes de que se anunciara la convocatoria de Francia tras dos meses fuera por lesión muscular. Desde ese regreso, no había disputado 90 minutos completos con Los Bávaros, siendo uno de los primeros sustituidos con regularidad para no forzarle físicamente. No parecía que estuviera al 100% y en la Copa del Mundo quedó claro. En Múnich se echan las manos a la cabeza.