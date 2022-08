Meunier niega rumores de una pelea con Edin Terzic

Una de las salidas más rumoreadas en los últimos días en Borussia Dortmund es la de Thomas Meunier. Varios medios alemanes afirman que ha llegado una buena oferta de fichaje por él y que está dispuesto a abandonar el club negriamarillo tras una pelea el pasado sábado con Edin Terzic. El jugador ha salido rápidamente a negar que esto último sucediera.

Meunier desmiente su enfrentamiento con Terzic tras la derrota ante Bremen

La reciente derrota de Borussia Dortmund por 2-3 contra Werder Bremen pudo suponer el final de la estadía de Meunier en Dortmund, o al menos así lo afirmaba BILD. El medio cuenta que el defensor, que vivió todo el encuentro desde el banquillo, tuvo un enfrentamiento con su técnico Edin Terzic. La cosa se torció tanto que el jugador llegó a decir que «quería marcharse ya», al estar descontento con su situación en el plantel.

La posibilidad de una venta de Meunier no llega por sorpresa. Recientemente se hizo público el interés de Barcelona y Manchester United, con una oferta del conjunto inglés de 15 millones de euros. Sin embargo, Sebastian Kehl y la directiva del BVB han afirmado en más de una ocasión que no está dentro de sus planes dejar marchar este verano al belga y que cuentan con él en la presente temporada.

En su Instagram, Meunier ha catalogado la información de BILD como «propaganda» y niega que haya tenido un enfrentamiento con Terzic, enfriando aún más la posibilidad de marcharse del BVB en los próximos días.

Dortmund sigue trabajando en las salidas de Akanji y Schulz

Mientras el caso de Meunier no termina de esclarecerse, lo que sigue siendo una realidad es que Borussia Dortmund no deja de buscar un nuevo destino para Manuel Akanji y Nico Schulz. Ambos defensores llevan desde la apertura del mercado con la puerta de salida abierta pero no hay certezas sobre sus ventas. En declaraciones para Funko Sport, Kehl cree que próximamente habrá noticias sobre ello.

«Básicamente, no sé qué pasará esta semana. Pero creo que aún habrá movimiento en el mercado de fichajes.»

Síguenos en nuestro canal de Spotify para estar al tanto de toda la actualidad del fútbol alemán en formato podcast.

El cierre del mercado será intenso en Westfalia. Pese a las numerosas incorporaciones realizadas, en Dortmund saben que aún tienen que deshacerse de jugadores que ya no tienen sitio en la plantilla. Veremos cuántos de ellos terminan fuera y si, finalmente, Meunier es uno de ellos.