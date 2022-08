Manchester United se interesa por Thomas Meunier

El futuro de Thomas Meunier podría estar, contra muchos pronósticos, en la Premier League. El Manchester United baraja al lateral belga como posible fichaje de cara al final del mercado y medios ingleses afirman que hay una propuesta para Borussia Dortmund de 15 millones de euros.

Un histórico de la Premier llama con fuerza a la puerta por Meunier

El mal arranque de temporada del Manchester United en su liga local ha propiciado que los Red Devils se embarquen de nuevo en el mercado en busca de más refuerzos, y Meunier está en la lista. Fabrizio Romano afirma que en las últimas semanas el belga fue ofrecido tanto al FC Barcelona como al club mancuniano, pero este último es el que más fuerte puja por sus servicios.

Inicialmente Borussia Dortmund no quería hacer cambios en el lateral derecho y estaba priorizando los refuerzo en otras posiciones del campo, pero la oferta que puede presentar el Manchester United es más que interesante. El club de la Premier League pondría sobre la mesa, según The Telegraph, hasta 15 millones de euros por Meunier. No obstante, las negociaciones dependen de una venta previa de Aaron Wan-Bissaka y de una posible compra de Sergiño Dest, quien también interesaría al conjunto dirigido por Erik ten Hag.

Escucha la última edición de «El Debate de Mi Bundesliga» en nuestro canal de Spotify.

¿Un muy buen negocio para el Dortmund?

La estancia de Thomas Meunier en Dortmund, si bien no ha sido esperpéntica, tampoco ha dado muchos argumentos para evitar que Las Abejas rechacen una oferta con tanto dinero sobre la mesa. Desde que llegó procedente del PSG en 2020, el lateral ha sido titular pero su rendimiento no ha estado a la altura de lo esperado, manteniéndose en el XI inicial por la falta de competencia en el puesto. A punto de cumplir 31 años y con dos temporadas de contrato restantes, directiva y cuerpo técnico tampoco le consideran una opción a largo plazo para la posición y su salida, salvo sorpresa, tampoco se demoraría en acontecer.

El BVB se encuentra en una situación en la que, si todo sale bien, tendría 15 millones de euros para encontrar un nuevo lateral derecho titular. Una misión que, aunque estaba planeada para 2023, podrían solventar un año antes. Todo depende del Manchester United.