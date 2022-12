Se suman más pretendientes a la lista de Thomas Meunier

Thomas Meunier estuvo muy cerca durante el pasado verano de salir de Borussia Dortmund en dirección al Barcelona. Tanto el lateral belga como Las Abejas siguen destinados a separar pronto sus caminos y, además del interés de Los Culés, hay más clubes interesados en sus servicios.

A Meunier le llegan propuestas de Inglaterra e Italia

En Borussia Dortmund, pese a cancelar su venta en el último mercado, no cuentan a largo plazo con Thomas Meunier. El defensor termina su contrato en 2024, tiene 31 años y no ha cumplido con las expectativas que generaron su fichaje. Incluso Niklas Sule, que llegó al BVB para ser uno de los centrales titulares, ha tenido que cubrir en varias ocasiones el lateral derecho ante la baja de Meunier por una fractura de pómulo y no se descarta que termine asentándose en la posición cuando regrese el belga.

Informaciones de Mundo Deportivo aseguran que hay varios equipos siguiendo de cerca la situación de Meunier, además del Barcelona. El medio afirma que tendría propuestas de Milan y Juventus en Italia, y de Manchester United y dos clubes londinenses en Inglaterra. Los Diablos Rojos ya se interesaron por el jugador en verano y estuvieron dispuestos a pagar 15 millones de euros, pero ahora podrían ficharle por un precio menor.

La prioridad sigue siendo Barcelona

Para Meunier, la opción principal no deja de ser el FC Barcelona. Fue el equipo que buscó su fichaje con más ímpetu durante el pasado mercado y se espera que vuelvan a la carga. El lateral se lamentó de que no pudiera mudarse a España hace unos meses y espera que el club de la Ciudad Condal dé un paso hacia adelante. Si los de Xavi no lo hacen, escuchará a sus otros pretendientes. Y en Dortmund, tanto aficionados como dirección deportiva, verán con muy buenos ojos el dinero que genere su marcha.