El vestuario de Alemania se dividió por la protesta silenciosa en Qatar

Una de las imágenes que quedarán en el recuerdo en este Mundial, a pesar de la eliminación de Alemania en fase de grupos, es la de su plantilla tapándose la boca para protestar hacia la FIFA y Qatar. Pero no todo fue tan bonito como parece. Una buena parte de los jugadores estaba en contra de hacer ese gesto.

El vestuario de Alemania, dividido por una «distracción»

Ante la negativa de la FIFA a que los capitanes llevaran el brazalete «One Love», la Selección Alemana buscó una forma creativa de poner de manifiesto su rechazo a Qatar por la ausencia de derechos humanos en su territorio. Justo antes del pitido inicial de su primer encuentro ante Japón, los jugadores posaron para las fotos protocolarias con sus manos tapándose la boca, haciendo referencia a que «les habían quitado su voz».

BILD y Das Erste aseguran que Manuel Neuer y Leon Goretzka fueron los promotores de esta iniciativa, que dividió al vestuario. Un grupo de jugadores encabezado por Joshua Kimmich mostró su apoyo a esta idea, pero el resto no quería hacer nada, como otras selecciones. Consideraban que, más que una ayuda, podía ser una distracción. El gesto se realizó, pero Alemania terminó perdiendo el encuentro.

Escucha «El Debate» de Mi Bundesliga con el análisis de la eliminación de Alemania en Qatar 2022.

Fue el único gesto de los alemanes

Pese a todo el ímpetu, los gestos reivindicativos de Alemania no se repitieron. La DFB reconoció que iba a pagar toda sanción económica que la competición interpusiera por las protestas, pero el equipo no realizó ninguna otra en los otros dos encuentros que disputaron. Otras selecciones europeas también querían portar el brazalete «One Love» pero, después de que FIFA amenazara con sanciones deportivas a los jugadores que lo llevaran por no seguir su código de indumentaria, todos desistieron.

Toda la organización del Mundial de Qatar ha generado controversia y, aunque Alemania como país no dudaba en manifestar su postura, a la hora de la verdad los jugadores se dividieron. ¿Fue otra de las tantas razones por las que sucedió el desastre alemán?