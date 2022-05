Además de Christopher Nkunku, el hombre de moda en RB Leipzig es Konrad Laimer. El mediocampista austriaco ha sido foco de elogios durante toda la temporada y ha atraído el interés de numerosos equipos. El más reciente, FC Bayern München, con un Julian Nagelsmann al que le encantaría reencontrarse con el jugador al que ya dirigió en Leipzig.

Bayern se suma a una puja que en Leipzig quieren evitar

Después de perderse casi la totalidad de la pasada campaña por una grave lesión, Konrad Laimer ha vuelto a ser una de las piezas angulares del proyecto de RB Leipzig y uno de los jugadores más cumplidores, sobre todo, desde la llegada de Domenico Tedesco al banquillo. En las últimas semanas se ha puesto su nombre en la mesa de varios equipos de la Premier League e incluso de Borussia Dortmund como una posible opción para reforzar la medular. Ahora es FC Bayern München el principal interesado.

Según informaciones de Christian Falk en BILD, a Julian Nagelsmann le gustaría llevarse a Laimer a Baviera en el próximo mercado de fichajes. El entrenador del club muniqués vería con muy buenos ojos reencontrarse con un jugador al que ya dirigió durante su etapa en Leipzig, teniendo en cuenta que debe mejorar su fondo de armario en el centro del campo ante la muy probable salida de Corentin Tolisso.

La idea de dejar marchar a uno de sus mejores jugadores no es algo que agrade a la dirigencia de Los Toros Rojos. Pese a que el contrato de Laimer expira en 2023 y aún no hay indicios de una posible renovación, el CEO de RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, aseguró que no le venderán este verano y que continuará en el club. Declaraciones que, si bien tranquilizan por el momento a la hinchada, en pocas semanas podrían cambiar.

¿Se repetirá con Laimer la fórmula de Sabitzer?

La cuestión con Laimer es averiguar cuánto podrá tensar el jugador la cuerda, y es que su situación tiene cierto parecido con la de Marcel Sabitzer hace un año. A este último también le quedaba una temporada de contrato pero, ante el interés bávaro, presionó para que le dejaran salir y el Leipzig, con tal de evitar que se marchara libre y no dejara dinero a cambio, vendió a un precio menor del de su cláusula de rescisión. En el caso de Laimer, BILD afirma que existe una cláusula de 37 millones de euros que podría efectuarse este verano, pero el centrocampista ya ha admitido que no negociará con nadie hasta final de temporada.

Una vez más, Nagelsmann se fija en las piezas que le dieron éxito en Leipzig para reforzarse en Múnich. ¿Conseguirá hacerse con Laimer? ¿Le saldrá mejor la jugada que con Sabitzer? Está claro que al Bayern le hace falta una cara nueva en el mediocampo.