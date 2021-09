Oliver Glasner, actual entrenador de Eintracht Frankfurt, abrió la polémica en conferencia de prensa tras establecer las diferencias entre su nuevo club y su anterior, VfL Wolfsburg.

Un gran paso por Wolfsburg

Nadie podrá negar que el paso de Glasner por Los Lobos ha sido con balance positivo. En su primera temporada los estableció en primera tras dos temporadas seguidas jugando la Relegation. Y en su última temporada los ha clasificado a UEFA Champions League. Aunque no ha podido alzar ningún título y su papel en la Europa League no fue el mejor, dejó buenas sensaciones.

Escucha la última edición de No Solo Bayern con Daniel Cadena Jordan y Nahuel Miranda.

Como si ello no fuera poco, promocionó muchos talentos en el Volkswagen Arena. En primer lugar, pudo explotar a Maximilian Arnold quién le ha puesto como gran compañero a Xaver Schlager. Potencio a Wout Weghorst quién se convirtió en uno de los mejores delanteros de Alemania. Y por último, el gran trabajo en defensa permitió que Maxence Lacroix tenga un nivel por encima de la media dentro del plantel y de la Bundesliga.

Glasner y una llegada a Frankfurt que “es más emocionante” que permanecer en Wolfsburg

Ya finalizada la temporada anterior, Glasner tomó la decisión de ir a Eintracht Frankfurt que semanas atrás había perdido su entrenador debido a que Adolf Hütter emigró a Borussia Mönchengladbach. En esta nueva incursión se encontrará con un conocido de su pasado en Red Bull, como lo es Markus Krösche. Hablando sobre su nuevo comienzo en el club, declaró:

“En Wolfsburg se tiene caja para invertir 50 millones de euros en un mercado de fichajes. La situación en Frankfurt no es la mejor económicamente hablando y esto es un desafío más difícil, pero también más emocionante”

Si hablamos de desafíos, el primero que tiene es en volver a convencer a Filip Kostic de entrenar en el plantel. Tras su frustrada transferencia a Lazio, el serbio se declaró en huelga hasta nuevo aviso. Y como si eso ya no fuera una gran cuestión a resolver, no ha podido ganar ni un solo partido oficial desde que es entrenador de Las Águilas. Sin dudas, de que su nueva tarea en Frankfurt es mucho más difícil aunque deberá enderezar el barco si no quiere ser uno de los primeros en caer por la borda.