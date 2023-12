¿Por qué Pep Guardiola no busca jugadores del FC Bayern München?

Con Pep Guardiola, Manchester City aún no ha fichado a ningún jugador del FC Bayern München. Según informan, es por respeto a sus exequipos.

Guardiola, decidido a mantener el respeto del FC Bayern

En los últimos años, se han repetido los rumores sobre posibles transferencias de jugadores del FC Bayern al Manchester City, pero hasta ahora ninguno de estos movimientos se ha materializado. Al parecer hay una buena razón para ello: el entrenador del City, Pep Guardiola, probablemente no tiene interés en los futbolistas del Rekordmeister.

Según Martí Perarnau, autor de varios libros sobre el catalán, esto se debe a los vínculos del técnico español con sus antiguos clubes:

«Pep tenía sus reticencias. Él tiene muy claro no tocar al Barça y no tocar al Bayern. El City tenía una lista de jugadores del Bayern para fichar y Pep le dijo a Txiki que no tocase a nadie. Y eran muchos, casi todos menos el utillero».

Los que más le gustan son los que no se tocan

Txiki Begiristain, director deportivo del Manchester City, tenía en una lista a varios futbolistas del equipo bávaro. E incluso a Lionel Messi, antes de sus pasos por el PSG o el Inter Miami. Pero la idea de Pep se mantuvo y continua así hasta el día de hoy.

Guardiola no se olvida de su paso por el FC Bayern. De 2013 a 2016, antes de dejar el club para irse a Inglaterra, celebró tres Bundesligas al hilo, dos títulos de DFB-Pokal y ganó una Supercopa de la UEFA.