Portada del fin de semana de la Bundesliga: Edición n.º 6

FC Bayern München se lleva la portada de este fin de semana en la Bundesliga tras vencer por 0:1 a RB Leipzig en un duelo apasionante por la lucha del título. El gol lo marcó Goretzka tras una gran jugada de Thomas Müller.

Por otra parte, Eintracht Frankfurt venció a Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park y dejó al equipo que dirige Terzic a siete puntos de la clasificación a Champions League. A falta de 21 puntos en juego, BVB tiene más de un pie fuera de la máxima competencia europea.

Por último, Union Berlín y Hertha BSC no se pudieron sacar diferencias en el An der Alten Försterei y empataron a uno en el cierre de la jornada 27. Andrich había abierto el marcador, pero desde el punto penal Dodi Lukebakio firmo la igualdad en el encuentro. Como todos los Derbys, el Derby de Berlín no se podía quedar fuera de nuestra portada.

