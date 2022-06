¿Qué pasará en FC Bayern München si Lewandowski abandona el club?

Robert Lewandowski declaró que quiere irse de FC Bayern y si bien eso no está decidido, podría ocurrir y la pregunta es ¿Qué pasaría si ocurre esto?

La situación actual del polaco

No cabe ninguna duda a esta altura que la gran figura del club bávaro ha tomado una decisión muy clara que es dejar el club. Si de él dependería ya estaría en España, sin embargo, su contrato finaliza en 2023 y los directivos se están agarrando de esta cuestión para no dejarlo ir. Incluso Oliver Kahn dijo que lo esperan el próximo lunes para iniciar la pretemporada.

Ante esto, la única forma de conmover a los alemanes es que se cumplan sus exigencias. Según Christian Falk, especialista en información de Bayern, lo que se pide es una cifra de 40 millones de euros fijos y que el pago sea en una cuota. Recordemos que en el pasado, la venta de Vidal se gestionó con un plan de cuotas y Barcelona todavía le adeuda cerca de un millón de euros.

La última oferta enviada a Múnich fue de 35 millones de euros, más 5 en variables. Esta aún no fue respondida y es por ello que Lewandowski guarda ilusión. El ariete piensa que como llegó gratis desde Dortmund, el club le tiene que devolver el favor. Ahora bien, es muy posible que esto no suceda. La postura de la directiva ha sido muy clara en este sentido.

¿Y sí finalmente le llega a FC Bayern la cifra que espera por Lewandowski?

El periódico Bild ha informado en los últimos días que la postura no es tan dura ya. En el equipo no hay un buen sentir de parte de sus compañeros. Las declaraciones recurrentes de Lewy han caído más que mal y, sobre todo, no esperan que se pueda reconstruir la idea de unidad.

Es por ello que se habla de que Julian Nagelsmann ya está preparando un esquema para jugar con un «falso 9», si finalmente el polaco abandona el club. Y esto se debe a que Bayern tiene delanteros en su carpeta, pero el precio de ellos es demasiado elevado. Es justamente por esto que está muy difícil la situación de ficharle un posible reemplazante en el caso de que la máxima figura del club abandone Alemania.

La actual situación es de comodidad para Brazzo Salihamidzic y Oliver Kahn, pero si Lewandowski se llega a ir, estarán en un gran problema.