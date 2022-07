¿Quién es Rafaela Pimenta, la heredera de Mino Raiola?

A fines de abril del presente año, el agente reconocido Mino Raiola falleció, sin embargo, sus negocios no terminaron y los continúa su heredera Rafaela Pimenta.

De ser Pizzero al agente más reconocido del fútbol mundial.

La carrera que hizo Raiola desde las agencias de jugadores fue de las más importantes en la historia de nuestro deporte. El 4 de noviembre de 1967 nació en Italia y su primer trabajo fue haciendo Pizzas en un restaurante. También jugó al fútbol en el equipo juvenil del Haarlem y de a poco fue metiéndose en el mundo del fútbol hasta llegar a representar a los jugadores más destacados.

Su gran fama inició hace mucho tiempo cuando concretó el fichaje de Dennis Bergkamp al Inter de Italia. Y desde allí ha estado trabajando para Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Matthijs de Ligt, y donde también ha tenido una gran fama, Erling Haaland.

Por mala suerte para él, este 2022 empezó de la peor manera debido a que sufrió muchos problemas de salud hasta que falleció el 30 de abril por problemas pulmonares en una clínica de Milán.

Rafaela Pimenta, la heredera del imperio Raiola

No cabe ninguna duda de que no debe ser fácil reemplazar a Mino. Sin embargo, quién heredó toda la estructura ha sido Rafaela Pimenta. Para quién no la conoce, la brasileña trabajaba desde el 2004 con él y desde que inicio con sus dificultades de salud, ella fue quién se hizo cargo de todas las negociaciones, sobre todo, de la llegada de Haaland al Manchester City.

Escucha la última edición de Mi Bundesliga de verano para enterarte todos los rumores del fútbol alemán.

Si bien mantiene un perfil muy bajo, Pimenta es abogada y hasta ha sido docente de Derecho Internacional en la Universidad de San Pablo. Desde que comenzó a trabajar con el italiano dejó esas funciones y se mudó a Mónaco, lugar donde reside actualmente debido a que allí está la sede de One Sarl, la gran agencia que hoy administra más de 1.000 millones de euros en jugadores profesionales.