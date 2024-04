Sabitzer, el jugador del momento en Dortmund

Desde que volvió de la suspensión, Marcel Sabitzer se ha consagrado como el mejor jugador del Dortmund del momento.

Sabitzer, un jugador clave en Dortmund

No cabe ninguna duda de que la llegada del austriaco a La Cuenca del Ruhr no fue nada fácil. Primero, llegó con la presión de tener que reemplazar a Jude Bellingham. Y segundo, su adaptación desde el Manchester United no fue la mejor. Incluso, se ha perdido varios partidos por lesión, lo que no le permitió del todo desarrollar lo que había demostrado en RB Leipzig en el mejor momento de su carrera.

Sin embargo, en la segunda parte de temporada ya demostró algo totalmente distinto. De por sí, se ganó el puesto como titular en la medular junto a Emre Can y después de la suspensión ante Werder Bremen sus números demuestran su importancia. Convirtió un doblete ante Borussia Mönchengladbach. Después fue fundamental para la vuelta ante Atlético Madrid, convirtiendo el gol ganador, además de otras dos asistencias. Y en el día de ayer frente al vigente campeón Bayer Leverkusen, le sirvió el gol a Füllkrug firmando otra asistencia.

Sin dudas, su presencia será fundamental para las semifinales de UCL ante PSG.