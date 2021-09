Se empieza a llenar la enfermería de Borussia Dortmund

La fecha FIFA acrecentó la enfermería de Borussia Dortmund y Marco Rose actualizo el estado de los lesionados del equipo negriamarillo.

MEUNIER, LA GRAN INCÓGNITA DE LA ENFERMERÍA DE BORUSSIA DORTMUND

La mayor duda recae en Thomas Meunier. El belga abandonó prematuramente su selección por problemas musculares y el club se evaluará el estado del lateral derecho. Si no está en condiciones para jugar este sábado ante Bayer Leverkusen, Felix Passlack estará listo.

El DT tiene claridad, aunque en sentido negativo, con Giovanni Reyna. Tras su lesión muscular con la selección estadounidense, su regreso recién estaría previsto para el parón internacional de octubre. El ex jugador del Bayer 04, Julian Brandt, asumiría el papel de Reyna en el centro del campo.

Emre Can, Nico Schulz y Thorgan Hazard tampoco serán de la partida en breve. Can aún no ha regresado a los entrenamientos después de su pequeño desgarro en el tendón de la corva. Rose admitió que “Mejorará, pero tomará unos días más” al igual que Hazard. Schulz continúa poniéndose a forma, pero aún siente molestias.

REUS Y HUMMELS LISTOS PARA SU VUELTA

Por otro lado, hay buenas noticias respecto a Marco Reus y Mats Hummels. Reus está “mejor” tras su lesión de rodilla en el partido internacional ante Armenia, mientras que Hummels ha vuelto a entrenar con el equipo desde el martes. Ambos podrían estar en el encuentro del BayArena.

Después de los continuos problemas de rodilla del defensa central, todas las partes están en contacto para que el veterano llegue de mejor forma a su primer partido de temporada. Así lo dijo el entrenador:

“Mats tiene mucha experiencia y escuchamos los consejos de los médicos […] Es un desafío, pero lo hacemos juntos y esperamos que pronto esté al 100 por ciento”.

Sin tanta claridad en quienes integraran defensa del Dortmund, es probable que Rose alineé a Marin Pongracic, el préstamo recién llegado de VfL Wolfsburg en el Deadline Day.