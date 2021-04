¿Se viene el “efecto dominó” en los banquillos de la Bundesliga?

En los últimos días se está viviendo en la Bundesliga un bombardeo constante e inaudito de noticias sobre sus banquillos. Actualmente, de los seis primeros clubes de la clasificación sólo parece asegurada la continuidad de Oliver Glasner en Wolfsburg, mientras que en el resto las fichas caen una tras otra como si de un “efecto dominó” se tratara. Borussia Dortmund y Borussia Mönchengladbach ya confirmaron a sus nuevos técnicos, Eintracht Frankfurt tiene que buscar uno nuevo, y hay muchas posibilidades FC Bayern y RB Leipzig también vayan a hacer cambios. Y por si fuera poco, la Selección Alemana tiene mucho que ver en la decisión de Los Bávaros y Los Toros Rojos.

Hütter se marcha rumbo al Gladbach y Rangnick le sucedería en el Eintracht

El culebrón de Marco Rose y Borussia Dortmund parecía habernos dejado toda la polémica fuera de los terrenos de juego de la temporada en Bundesliga, pero en realidad no fue más que el principio. El hueco que dejó libre en el Gladbach tenía que ser ocupado por alguien y, pese a que sonaron nombres como Xabi Alonso u Oliver Glasner, al final Max Eberl (director deportivo de Borussia) ha logrado convencer a Adi Hütter para que abandone Frankfurt. Las Águilas tienen muy de cara la clasificación para Champions League mientras que Los Potros sólo pueden llegar a Europa League en el mejor de los casos. Una decisión arriesgada por parte del técnico austriaco, pero que cobra sentido sabiendo que Fredi Bobic, uno de sus principales respaldos en el club del Meno, también abandonará el club en verano.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga.

Ahora la patata caliente está en manos de Eintracht Frankfurt, que tiene que buscar ese reemplazo para Hütter. Los medios locales apuntan a que Ralf Rangnick tiene muchísimas papeletas para tomar las riendas del banquillo del Eintracht. Rangnick tendría a su disposición un club que, pese a que podría perder varias de sus estrellas en verano, jugaría en Champions y le daría total libertad para encargarse de la dirección sobre el campo y en los despachos. Tanto técnico como club saldrían ganando.

Flick y Nagelsmann, las otras dos fichas destinadas a moverse en la Bundesliga

Sin embargo, la cosa no quedó con Rangnick. Tras la eliminación del FC Bayern München en Champions por el PSG, Hansi Flick dio el otro bombazo del día en el fútbol alemán. En rueda de prensa afirmó que no había ninguna reunión acordada para hablar de su contrato con el club muniqués, algo que deja todas las puertas abiertas acerca de su futuro. Además, siempre se ha sabido que su relación con Hasan Salihamidzic en la dirección deportiva nunca fue la idónea. Una marcha que tiene más que controlada la Selección Alemana, que ya le tantea para ser el futuro seleccionador. Un cargo que realmente seduce mucho a Flick.

Sobre estos rumores del técnico y Die Mannschaft, Lothar Matthäus hizo el gran anuncio:

Estoy convencido de que Hansi Flick ya no será entrenador del Bayern. Tiene una oferta de la DFB y se irá a final de temporada.

Escucha la última edición de No Solo Bayern con Daniel Cadena Jordan y Nahuel Miranda.

Y por si fuera poco, ya se baraja el nombre de su posible sustituto para el banquillo del Allianz Arena. Nada más y nada menos que Julian Nagelsmann, actual entrenador del RB Leipzig. Nagelsmann, de origen muniqués, ya había sido tanteado por Los Bávaros en varias ocasiones. Sin embargo, no se atrevió a dar ese gran salto al club más grande de Alemania. No obstante todo apunta a que ahora puede ser el momento idóneo para irse a Baviera, donde tendrá todo el respaldo por parte de la directiva y un presupuesto para moldear la plantilla a su antojo después de haber obtenido mucha más experiencia en Bundesliga y en contextos internacionales con el Leipzig.

Se esperan más cambios…

Jamás se había presenciado un vaivén de técnicos de tales magnitudes en Alemania y parece que esto no es más que la punta del iceberg. Esto se debe a que otros equipos como el Bayer 04 Leverkusen aún no tienen entrenador para la próxima temporada. Se esperan muchas más novedades de cara a las próximas semanas. Pero todo el mundo debería ir haciéndose a la idea de que los banquillos que veremos este fin de semana y los restantes de la temporada no se parecerán en nada a los que veremos en agosto.