The Best: Lewandowski votó a Messi, pero ¿el argentino votó al polaco?

En el día de ayer se celebraron los premios The Best donde Robert Lewandowski se consagró como el mejor jugador del mundo sin el voto de Messi.

Lewandowski supera a Messi en los premios The Best

A diferencia del Balón de Oro donde votan periodistas que elige France Football, el premio que entrega la FIFA son elegidos por futbolistas y entrenadores. Es decir, entre colegas deciden al mejor equipo, el mejor arquero, el mejor entrenador y el mejor jugador del mundo. Sí bien el premio es reciente, es el único oficial por la entidad máxima del fútbol profesional.

Entre los destacados de la gala de ayer, tenemos que mencionar que Edouard Mendy ha ganado el premio como mejor portero. Por otra parte, en la terna de entrenador del año, el ganador fue el alemán Thomas Tuchel tras conseguir la UEFA Champions League con Chelsea. Y por último y más importante, Robert Lewandowski se llevó el premio al mejor jugador del mundo por segundo año consecutivo. Sí, porque The Best no fue suspendido por la pandemia.

El polaco el pasado año conquistó nuevamente la Bundesliga y, como si ello fuera poco, superó el récord de 40 goles en una temporada de Gerd Müller con 41 dianas. Hasta France Football tuvo que inventar un premio para reconocer el año del delantero de FC Bayern München en una especie de mea culpa por no darle su merecido Balón de Oro.

¿Cómo han votado Lewandowski y sus competidores?

Como hemos contado la votación es entre los futbolistas y entrenadores. Sí bien está es secreta en un primer momento, luego se hace pública y se conoció como han votado los principales ternados a ganar el premio. Por el lado de Lewandowski, el primer lugar se lo dio a Jorginho por haberlo ganado todo el pasado año, el segundo a Lionel Messi y el tercero a Cristiano Ronaldo.

Hablando de los votos de sus competidores, Mohamed Salah colocó a Lewy en el tercer puesto por detrás de Jorginho quién lo eligió como primero y de Lionel Messi quién lo ha puesto en segundo lugar. Ahora bien, lo llamativo es que Lionel Messi después de sus declaraciones en el Balón de Oro no haya tenido en cuenta a Lewandowski. Esto se debe a que como primero puso a Neymar, como segundo a Mbappé y como tercero a Benzema.

Lionel Messi declara lo que todos sabemos y sentimos 🎙️



¡Gracias Lio y felicitaciones! 👏 pic.twitter.com/lTJK1x5R7E — Mi Bundesliga (@mibundesliga) November 29, 2021

Todo parece indicar que el astro argentino no cree que Lewandowski esté en la discusión por ser el mejor jugador del mundo. Su votación está a la vista. ¿Por qué será? Las interpretaciones se las dejamos a ustedes.

Vive lo mejor del fútbol alemán en el canal de Twitch de Mi Bundesliga.