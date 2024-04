Tuchel: «Con respecto al Arsenal, tenemos una ligera ventaja»

Hace minutos no más, Thomas Tuchel pasó por conferencia de prensa de cara al encuentro contra Arsenal por UEFA Champions League.

¿Cómo llega el equipo?

«Manuel Neuer y Leroy Sané pueden jugar mañana. Debido a la situación con Gnabry y Coman, Leroy probablemente tendrá que apretar los dientes el mayor tiempo posible»

«Pavlovic no ha tenido ritmo desde el partido contra Darmstadt y se nota. Estoy tendiendo a incluirlo en el equipo. Pero por ahora no hay ninguna razón por la que no debamos sacar a los dos centrocampistas defensivos que jugaron en la ida».

«Estamos analizando la posición del lateral izquierdo. Tenemos un día extra para prepararnos. Eso es bueno para nosotros. Luego también necesito hablar con Noussair Mazraoui, él también ha tenido que esforzarse. Tomaremos las decisiones finales esta noche».

«De Ligt nunca fue la última opción en la zaga. Siempre es una cuestión de tiempo. Hemos tenido durante algún tiempo la situación de que tenemos cuatro centrales en forma. Siempre hemos tenido confianza en él, al igual que ahora tenemos confianza en Min-jae Kim y Dayot Upamecano. Necesitamos a Matthijs en plena forma mañana».

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Tuchel habla del partido que se viene ante Arsenal

«Necesitaremos todo otra vez. Necesitaremos pasión y la misma disciplina táctica que en el partido de ida. Tenemos muchas ganas de ganar este partido. Esperamos el mismo ambiente que en el partido de ida. Especialmente con nuestra situación de lesiones, será muy importante que todos los aficionados vengan a apoyarnos y empujarnos. Necesitaremos un porcentaje extra para poder ganar contra el Arsenal».

«Tenemos una ligera ventaja si miras nuestra experiencia en esta competición. Pero para convertirla en una ventaja crucial, necesitas un rendimiento superior. Tenemos un partido para dar el siguiente gran paso en esta maravillosa competición. Estamos dispuestos a ponerlo todo sobre la mesa. Si la experiencia nos da el cinco por ciento extra, estaremos contentos». Esta competencia es muy disputada».

«Creo que con Bukayo Saka y Martin Ødegaard siempre atacan por la derecha, al menos al comienzo de un ataque. Intentan crear una superposición allí para pasar o para cambiar de bando. No aprendimos nada nuevo del partido de liga del domingo. Todo es muy flexible, las transiciones son muy fluidas la mayor parte del tiempo, no es un equipo que se comprometa con una sola formación. Muchas jugadas automáticas pero también libres. En el partido de ida jugamos con mucha atención. Ellos jugaron con un estilo muy atractivo. Jugaron al más alto nivel. En el partido de ida lo hicimos bien. Necesitamos todo nuevamente y esperamos que el partido en casa sea el factor decisivo».