Tras la gran noticia que fue la confirmación de la salida de Fritz Keller de la DFB, ya hay quien ha salido rápidamente a pronunciarse sobre quién debería ocupar la presidencia de la Federación Alemana de Fútbol. Y entre todos esos nombres que suenan hay uno que tiene buenos defensores. No es ni más ni menos que Uli Hoeness.

Vogts: “Sólo puede ser Hoeness”

Ese clima turbio en el que se ha visto envuelta la DFB en los últimos meses podría tener una fácil solución, o al menos para el ex-seleccionador alemán Berti Vogts. Ha propuesto a Hoeness, que actualmente es presidente honorífico de FC Bayern München después de dar un paso al lado en las labores del club, como el mejor candidato para dirigir la Federación.

Para mí hace falta un hombre fuerte en la DFB y sólo puede ser Hoeness. Ha llevado al Bayern a ser un club de talla mundial, y FIFA y UEFA escuchan lo que dice. Su nombre tiene un estatus a nivel internacional completamente diferente”

A Vogts no le parecería ningún impedimento la edad de Hoeness si fuera elegido ya que “la edad no importa, lo que importa es su calidad como presidente”.

Matthäus quiere a Rummenigge

Otro que ya se ha pronunciado al respecto sobre esta vacante en la DFB es Lothar Matthäus, y no ha apuntado mucho más lejos que Vogts. Para él, la persona ideal sería Karl-Heinz Rummenigge, una persona que “tiene un aura, que ama el fútbol, que lo ha jugado y lo ha hecho bien, que representa el fútbol positivamente y que no quiere ocupar todas las portadas”. Sin embargo, el propio Rummenigge ya ha dicho que no aceptaría ese cargo en ningún momento.

No quiero un trabajo que se equipare a hacer un hara-kiri

Matthäus ya había pensado incluso que Rudi Völler podía ser un buen acompañante o incluso Christian Seifert, presidente de la DFL y que viene haciendo una buena labor en su puesto,

Sin embargo, todos estos ya han afirmado que no les interesa mudarse a la Federación. Y quien sigue en silencio ante estos rumores es Hoeness. Quizá esto sea una buena señal y veamos al que fuera directivo del club más grande del fútbol alemán ahora en los despachos de la DFB.