Angeliño se queda fuera de la convocatoria de Leipzig para la final de DFB Pokal

Esta tarde ha saltado una de las sorpresas en la previa de la final de DFB Pokal entre RB Leipzig y Borussia Dortmund. Julian Nagelsmann ha decidido dejar fuera a Angeliño de la convocatoria de Los Toros Rojos para el partido sin dar razones específicas a la prensa, en el que es un nuevo capítulo del culebrón entre el español y su técnico.

Angeliño y Nagelsmann, del todo a la nada

La relación entre Angeliño y Julian Nagelsmann parecía idílica desde la llegada del carrilero a la Bundesliga. Nagelsmann había sabido explotar todas sus virtudes ofensivas y no podía estar más contento con el rendimiento de su jugador. Tanto fue asi que el RB Leipzig alargó su cesión para esta temporada, y después terminó aplicando su opción de compra para hacerse definitivamente con sus servicios. Sin embargo, lo que iba muy bien de repente pasó a una relación de continuos dardos entre jugador y entrenador.

Hace unas semanas Nagelsmann decidió dejar a Angeliño fuera de una convocatoria por una lesión que después el propio carrilero en sus redes sociales desmintió. Ese fue el desencadenante de la situación actual en la que la tensión entre ambos es evidente. El técnico dijo entonces que “el jugador tenía muchas cosas que aprender aún, como a canalizar sus emociones”, y a partir de ahí no volvió a rendir como antes. La supuesta falta de actitud de Angeliño en el encuentro del pasado fin de semana y el poco cambio mostrado en los últimos entrenamientos son lo que habría llevado a Nagelsmann a dejarle fuera, según fuentes cercanas al club.

Escucha nuestra previa de la final de DFB Pokal en la última edición de El Debate de Mi Bundesliga.

¿Estará el español en la grada?

Esta decisión del entrenador del RB Leizpig es algo que Angeliño no se habría tomado con muy buen temple y no se puede descartar que monte otro capítulo en esta historia. A pesar de estar fuera de la convocatoria y no ser seleccionables para el partido, todos los jugadores de RB Leipzig han viajado a Berlín y mañana estarán en el Olympiastadion. La única incógnita es ver si Angeliño aparecerá o no en ella. Esta final de Pokal ya tiene un buen picante y ni siquiera es el gran día.