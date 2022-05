ÚLTIMO MOMENTO: falleció el agente Mino Raiola

Hace minutos no más, la familia de Mino Raiola confirmó que falleció. Aún no se ha develado la causa de su muerte.

Mino Raiola falleció tras varios sobresaltos en su salud

No cabe ninguna duda de que la semana para la familia Raiola fue un tanto movida. En la tarde del jueves, La Gazzetta Dello Sport confirmó que había fallecido, sin embargo, esto no había sido así. Pero mas allá de esto, la fake news puso encima de la mesa el tema de su salud que no estaba pasando ni cerca por el mejor momento.

Recordemos que Mino fue sometido a una operación a principios de marzo y desde entonces residía en una clínica en Milán. Incluso, muchos de los jugadores que él habitualmente representa fueron a visitarlos, como por ejemplo Erling Haaland, que hace unas semanas se tomó las molestias de viajar a Italia.

Mientras la familia negó que estaba pasando por un momento crítico en su salud, el médico de la clínica afirmaba la realidad de la situación. Sin dudas, el final fue el peor y hoy falleció a los 54 años en el país de sus ancestros.

Un agente que estuvo en la boca de todos

No cabe ninguna duda de que el neerlandés en más de una ocasión fue tapa de todos los medios de comunicación. Su estilo y su impronta de no casarse con ningún club en más de una ocasión lo mostró como un agente que era muy difícil a la hora de encarar una negociación.

Y no solo ello, sino que en cada trato concretado, se llevaba una gran porción de dinero. Raiola sin dudas, será recordado por ello y por mucho más. Ahora bien, en las próximas horas seguramente veremos mensajes de Erling Haaland, Mathijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma, Paul Pogba, entre los más destacados que estaban bajo su manejo.