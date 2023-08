VfB Stuttgart, atento por la prioridad de Sevilla en fichar a Borna Sosa

El Sevilla dará prioridad al fichaje de Borna Sosa del VfB Stuttgart en caso de que Marcos Acuña deje el club esta semana.

Stuttgart ha tenido un inicio de vaivenes en la Bundesliga. Tras la victoria por 5:0 ante VfL Bochum, cayeron derrotados por el RB Leipzig en un duro 5:1. Los suabos esperan dar el salto en esta campaña y dejar de ser un equipo que pelee por la permanencia como en las últimas temporadas.

Sin embargo, podrían perder a un gran valor suyo como Borna Sosa. El Sevilla lo tiene entre ceja y ceja ante la posibilidad de que Marcos Acuña abandone el cuadro de LaLiga en el cierre del mercado veraniego, según afirma el experto Fabrizio Romano.

Debido a un interés procedente de la Premier League, el argentino está cerca de decir adiós. Y si llegara a firmar su salida, Sosa estará en lo más alto de la lista de prioridades del equipo de José Luis Mendilibar. Se cree que el Stuttgart no se interpondrá en su camino y una oferta que supere los dos dígitos del millón sería suficiente para los directivos.

Desde su llegada a la Bundesliga en 2018, procedente del Dinamo Zagreb de su país, el croata ha jugado más de 100 encuentros con el Stuttgart, convirtiéndose en uno de los mejores laterales del fútbol alemán. Esto, sin duda, ha despertado un considerable interés por parte de la élite europea. Pero Sosa siempre permaneció en su club hasta ahora. De hecho, el jugador de 25 años está contento con su actualidad y no insiste en marcharse:

“Para mí lo más importante, cuando me vaya, es que el club también esté contento. Pero si me quedo, también seré feliz. Llevo aquí cinco años y en Stuttgart he vivido muchas cosas. Es como un segundo hogar para mí. Ambas situaciones pueden ocurrir, definitivamente. Sabemos que la ventana de transferencias de verano es muy larga”.