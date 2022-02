Wout Weghorst sale del VfL Wolfsburg con rumbo a Burnley FC

Después de tres años y medio en VfL Wolfsburg, Wout Weghorst se muda a la Premier League, donde peleará la permanencia con el Burnley FC.

Los últimos detalles del traspaso hacia la pequeña localidad del norte de Inglaterra se acordaron en las últimas horas. Weghorst reforzará al Burnley, último de la liga de dicho país, por unos 14.5 millones de euros y sustituirá a Chris Wood, que se había marchado al Newcastle United.

Los clubes hicieron oficial el fichaje durante el lunes por la tarde, con un contrato que será vigente hasta el 30 de junio de 2025. Especial atención atrajo la presentación del jugador en Burnley, con imágenes de la película Jurassic Park.

Weghorst originalmente soñaba con llegar a un club inglés de primer nivel. Pero de acuerdo con BILD, varios equipos enfriaron su interés en él porque el delantero no está vacunado contra el coronavirus. No solo ingleses, sino también españoles e italianos. El atacante se contagió de COVID-19 a principios de esta temporada y pasó dos semanas aislado durante el pasado octubre.

Al delantero le faltaban exactamente siete goles para convertirse en el máximo goleador histórico de Los Lobos, junto con Edin Dzeko. Su hueco en la institución de la Baja Sajonia se cerrará con dos jugadores ofensivos: El domingo, el club anunció el traspaso sorpresa de Max Kruse, seguido en el día de la fecha por Dane Jonas Wind, que llega procedente del Copenhague por 12 millones de euros.

Para el futbolista de 29 años «No es fácil para mí decir adiós», según admitió en la web oficial del club que marcha 15º en la Bundesliga:

«Mi familia y yo pasamos un tiempo maravilloso y muy importante aquí, y me gustaría agradecerles a todos por eso. Estoy orgulloso de haber formado parte de este club, por el que siempre lo he dado todo, he marcado muchos goles y me he sentido muy valorado. Sin embargo, jugar en la Premier League también es un sueño para mí. Ahora puedo cumplir ese sueño y asumir un nuevo desafío, que tengo muchas ganas. Espero que el equipo y todo el club puedan volver rápidamente a la senda del triunfo. El VfL Wolfsburg siempre estará en mi corazón”.