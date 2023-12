1. FC Köln analiza a los candidatos para sustituir a Steffen Baumgart como técnico

Tras un fallo en contra del TAS para realizar fichajes, 1. FC Köln pone su atención y dinero en traer un técnico que los salve del descenso.

1. FC Köln, con la cabeza en presente, pero también en el mañana

Köln se ubica 17º en la tabla de la Bundesliga, posición de descenso directo a la segunda división. Si bien están a tres puntos de salir de cualquier tipo de peligro, la competencia por la permanencia es muy férrea. Union Berlin, Mainz 05 y SV Darmstadt son los otros complicados.

Sumado a esto, el club tuvo un revés adicional que vino por parte del TAS, con la confirmación de la sanción de la FIFA en marzo y la prohibición en hacer fichajes por todo el 2024. En ese sentido, todos los esfuerzos de la directiva ahora están puestos en buscar al hombre ideal para liderar al equipo a salir del pozo.

Según información de EXPRESS.de, Las Cabras piensan más allá de lo que pueda suceder en esta temporada. La directiva no busca un “bombero”, sino un entrenador que se ajuste a un trabajo a largo plazo y que encarne la idea de juego de la institución. El director deportivo Christian Keller habló sobre ese perfil:

“Tenemos una idea de juego clara que se implementó con Steffen. Esta idea de juego no debería cambiar. Al contrario, hay que fortalecerlo y estabilizarlo. Así que tenemos que encontrar un entrenador que se ajuste a esta idea. Además, el entrenador debe ver la calidad del equipo que todos vemos y los jugadores también deben atreverse nuevamente a dar un paso para permanecer en la liga”.

Todo lo que necesitas para vivir el fútbol alemán lo encuentras en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Cuáles son los candidatos a ser el próximo técnico?

En ese sentido, uno de los nombres que se barajaban era el de Friedhelm Funkel, pero por esta razón ya no estaría entre los candidatos. Quienes interesan son: Thomas Reis (ex Schalke 04), Heiko Herrlich (ex Bayer Leverkusen), Enrico Maaßen (ex FC Augsburg), André Breitenreiter (ex Hoffenheim), Ralph Hasenhüttl (ex Southampton, con pasado en Köln como jugador), Bo Svensson (ex Mainz) y Stefan Kuntz (ex seleccionador de Turquía y Alemania sub-21).

Se espera que la decisión final de la directiva se tome antes del 2 de enero, cuando los jugadores regresen a los entrenamientos después del descanso. El primer partido del Köln será el 13 de enero, en casa contra el Heidenheim.