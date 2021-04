Tras la derrota por 2:3 en casa frente a FSV Mainz 05, la directiva de 1.FC Köln despide a su entrenador, Markus Gisdol.

Una salida un poco esperada

Desde ya hace unas jornadas, se venía rumoreando que Gisdol estaba sobre la cuerda floja y, como si ello no fuera poco, el nivel del equipo no mejoraba. Con esta nueva caída ya son ocho los encuentros en los que Las Cabras no se pueden llevar los tres puntos y el descenso acecha.

Actualmente el equipo del Río Rin se encuentran en la anteúltima posición y están a tres puntos de la salvación. Con 18 puntos que restan por jugar, el margen de la conservación de categoría todavía es grande, sin embargo, a la espera de la confirmación oficial, Gisdol sería separado de su cargo.

Sale Gisdol y entra Funkel en FC Köln

Según la información del diario alemán Kicker, el sucesor de Markus Gisdol ya se habría elegido y su nombre es Friedhelm Funkel. A muchos les sonará de Fortuna Düsseldorf que hace unos años ascendió debido a que era el mentor de ese equipo que solo se mantuvo dos temporadas en la Bundesliga.

En su momento Funkel había renunciado a su cargo para retirarse de la dirección técnica, pero todo parece indicar que el desafío de las seis jornadas que restan fueron motivo suficiente para terminar con su inactividad. Por otra parte, Gisdol termina un periodo de un año y medio, y con sus 51 años todavía no se sabe cuál será su próximo paso.