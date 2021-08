Atlético Madrid tiene en la mira a Roman Bürki

El futuro de Roman Bürki sigue siendo una incógnita, pero todo indicaría que en las últimas horas Atlético Madrid podría hacerse con sus servicios.

Un portero relegado

Al comienzo de la temporada pasada era una locura pensar en un cambio en el arco de Borussia Dortmund. Pese a algunos errores individuales en anteriores cursos, nadie dudaba de él. Sin embargo, todo cambio con la llegada de Edin Terzic al banco de suplentes del club aurinegro.

El croata alemán nunca confió en él y, por más de que se lo intento ocultar con lesiones de Bürki, nunca lo eligió. Para Marco Rose, flamante entrenador de BVB, la ecuación no es distinta y es por eso que el primer fichaje de la temporada fue Gregor Kobel para cubrir el puesto de arquero titular. Y como si ello no fuera poco, Marwin Hitz es el suplente elegido por lo que no queda casi espacio para el nacido en Münsingen.

Atlético Madrid busca a Bürki

Como se dijo, en las últimas horas los rumores sobre la salida de Roman Bürki fueron cada vez más fuertes a tal punto de que Madrid podría ser su próximo destino. Según medios españoles, Diego Pablo Simeone busca un arquero suplente de Jan Oblak y lo ven como una gran oportunidad.

Está información fue contrastada con el diario Bild, que además contó que ya hubo conversaciones entre el club y el arquero. Y hasta se ha dicho que ya hubo contactos entre los colchoneros y las abejas por una posible tarifa de transferencia.

El problema solo reside en el tiempo de juego y el valor de su contrato. Bürki quiere contar con minutos suficientes si no tiene asegurada la titularidad y, además, solicita un contrato con una cifra cercana a los cinco millones de euros anuales. Un arribo a Madrid no se descarta, pero por ahora no es fácil que suceda.