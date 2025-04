Bielefeld 2-1 Leverkusen: El Arminia da la sorpresa y elimina al último campeón

Arminia Bielefeld, cuarto en la 3.Liga, dio la campanada y eliminó al último campeón, Bayer Leverkusen, de la DFB Pokal.

Un primer tiempo con sorpresa

Sin ninguna duda, la diferencia en la previa entre uno y el otro estaba a la luz de los ojos de todos. Las Aspirinas llegan no solo de ser los últimos campeones, sino que vienen en un gran momento en Bundesliga, donde están a seis puntos del gran líder, FC Bayern München.

Sin embargo, todos los partidos hay que jugarlos y una demostración de ello fue la primera mitad. Con gol de Jonathan Tah, la visita había empezado ganando, pero tres minutos después el Arminia demostró una rápida reacción a través del gol de Worl. Y en el tercer minuto del adicionado, Grosser firmó la ventaja para los locales, dejando claro que iban a competir hasta el final por el gran sueño.

Bielefeld no se achicó en el segundo tiempo y dejó a Leverkusen sin final

Lejos de lo que se esperaba en para la segunda parte, el equipo de azul no se achicó en el complemento. Incluso, todo lo contrario. Desde el minuto 45′ salieron a buscar otro gol para estirar la ventaja y realmente dominaron a Las Aspirinas. No solo en lo que sucedió en el desarrollo sino en las acciones de gol. Sin embargo, no pudieron marcar y los últimos 10 minutos fueron de infarto, pero terminaron con el boleto para el Arminia que dio la verdadera sorpresa, siendo el primer finalista a la espera de lo que pase entre Stuttgart y RB Leipzig.