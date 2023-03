Borussia Dortmund quiere renovar a Gregor Kobel hasta 2028

Borussia Dortmund quiere blindar el futuro de Gregor Kobel en su portería. Las Abejas estarían trabajando en una oferta de renovación hasta 2028 que le convertiría además en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla.

Dortmund no quiere dejar escapar a Gregor Kobel

Una de las piezas más importantes del actual proyecto deportivo de Borussia Dortmund es Gregor Kobel. El arquero suizo se ha ganado el respeto de compañeros y aficionados en poco más de una temporada y media defendiendo la portería del Signal Iduna Park. Su contrato acaba en 2026 pero, ante el posible interés de otros equipos por su fichaje, quieren renovar cuanto antes.

El medio suizo Blick asegura que BVB quiere extender por una temporada o dos más el contrato de Kobel, lo que le podría hacerle firmar hasta 2028 con el club de Westfalia. Además, le ofrecerían un salario entre 12 y 13 millones de euros, pasando así a tener uno de los sueldos más altos de toda la plantilla negriamarilla.

Una de las grandes certezas que han tenido Las Abejas en muchos años

La portería era una de las cuentas pendientes que había tenido Borussia Dortmund durante las últimas temporadas, con unos Roman Bürki y Marwin Hitz que eran capaces de rendir en ocasiones puntuales pero no demostraban la regularidad de un equipo que busca pelear por la Bundesliga. La apuesta por Kobel, un arquero joven y que venía de un equipo de zona media-baja de la tabla como el Stuttgart actual, no era nada sencilla. Pero en muy poco tiempo ha devuelto la confianza depositada y está demostrando ser uno de los mejores arqueros del fútbol alemán en la actualidad. Ahora que han cubierto una de las posiciones más decisivas del terreno de juego, en Dortmund no quieren dejar marchar a Kobel a ningún precio.