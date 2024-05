El día después: FC Bayern todavía se queja del arbitraje de Marciniak

Después de quedar eliminados, todo FC Bayern München todavía se queja de gran manera del polémico arbitraje de Marciniak.

Los protagonistas fueron los primeros

Tuchel, en conferencia de prensa, destruyó al polaco:

«Esto es muy difícil. Esta es una semifinal, no es el momento de disculparse. Realmente no. No es el momento de dos grandes violaciones de las reglas y luego una disculpa. Todos tenemos que hacerlo». Ir al límite, todos tenemos que sufrir, todos tenemos que jugar sin errores. Los árbitros a este nivel también tienen que hacer eso. Cuando no cumples, no ayuda que te disculpes, aunque, por supuesto, como deportistas lo aceptamos».

De Ligt contó que el juez de línea le admitió su error:

“No quiero decir que el Real Madrid tenga siempre a los árbitros consigo, pero eso marcó la diferencia hoy. El juez de línea me dijo: perdón, cometí un error. Ha sido una pena. El segundo gol de Joselu también es casi fuera de juego. Y si hubiese pitado, la jugada hubiese quedado anulada. Ahí está la diferencia. Es una vergüenza

Thomas Müller tampoco se guardó nada:

“Jugar contra el Real Madrid siempre es muy extraño. Hoy el árbitro ni siquiera quiso ir a revisar el supuesto fuera de juego al VAR. Tristemente esto sucede muy a menudo en Madrid”.

La directiva de Bayern apoyó la queja sobre Marciniak

Dressen, director general, ha contado lo que le ha dicho al plantel:

«Este es mi discurso más difícil hasta la fecha. Fue una derrota dolorosa. El equipo lo dio todo, se sacrificó y luchó duro. Nuestro gran sueño era coronar una campeona excepcionalmente buena. Hasta ahora la temporada de liga con una final alemana en Wembley. Desafortunadamente, Manu no nos salvó y nos mantuvo en el partido durante 85 minutos con paradas increíbles que hizo. Rara vez lo hace. Luego concedimos dos veces, y luego hubo esta situación al final del partido. El árbitro debería haber dejado que la jugada continuara y luego verificarlo con el VAR. No queremos ser malos perdedores, pero esta decisión simplemente se siente mal, y por eso es aún más amargo»

Max Eberl, director deportivo, hizo lo propio ante los medios:

“Lógicamente, esto es un error. No todos necesitamos las reglas del fútbol porque ​​sabemos exactamente cuáles son. Y si una situación de gol todavía no terminó, se termina y luego se verifica. Todos estaban a favor (de una final exclusivamente alemana), sólo los árbitros polacos no estaban a favor. Por eso cruzaré los dedos para que el BVB llegue a la final”.