¿Borussia Mönchengladbach la pesadilla del Bayern München?

Mönchengladbach la pesadilla del Bayern München: Empezó la segunda mitad de la temporada de la Bundesliga y con ello los partidos de vuelta. Para enfrentar la fecha 18, el equipo bávaro que marcha puntero en la tabla de posiciones a nueve puntos del segundo, se enfrentaba al Borussia Mönchengladbach catorceavo en la tabla de posiciones.

Sin embargo, los dirigidos por Julian Nagelsmann tenían problemas al momento de armar la plantilla final. Entre lesionados y jugadores que tuvieron que asistir a la Copa de África y el brote de corona sufrido en el equipo Bávaro. En total 12 jugadores no disponibles. El reglamento de la DFB permitía suspender el partido con la falta de 15 jugadores.

En estas circunstancias el entrenador tuvo que echar mano de la reserva y juveniles. No es el debut soñado, pero Paul Wanner con 16 años y 15 días tuvo su debut con el Campeón Récord. Desplazando a Jamal Musiala como el jugador más joven en debutar en el equipo de primera división del club.

La pesadilla de FC Bayern München ante Borussia Mönchengladbach

En los últimos tres partidos oficiales disputados entre ambos equipos, el equipo dirigido por Adolf Hütter no conoció la derrota, algo no muy común de ver el Alemania, donde el Bayern está acostumbrado a ganar todo lo que juega, aunque a veces le toca perder, desde hace mucho tiempo un equipo no le daba tanta resistencia a los Bávaros como lo están haciendo Los Toros.

El balance es dos victorias y un empate en partidos oficiales, pero si contamos también los no oficiales, el balance es de tres victorias para Los Potros. Entra ellas el 5:0 de la DFB-Pokal (27.10.2021). Además, el Gladbach se convirtió en el primer equipo de la Bundesliga en ganar cuatro veces en el Allianz Arena.

No solo en el corto plazo, si contamos los diez últimos partidos oficiales entre ambos equipos. La balanza se inclina a favor de Los potros contra los Bávaros. Cinco victorias, un empate y cuatro derrotas. En síntesis el Borussia Mönchengladbach, en el último tiempo, es la pesadilla del Bayern München.