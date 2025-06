Chelsea posas sus ojos en Nick Woltemade

Sport Bild informa que el Chelsea ha mostrado interés en una de las grandes sensaciones de la pasada Bundesliga, Nick Woltemade.

Dado que el jugador de 23 años sigue superando todas las expectativas, crecen las dudas sobre si permanecerá en su actual club. El Atlético de Madrid y el Bayern München han sido vinculados con el atacante en los últimos meses.

El meteórico ascenso de Woltemade sin duda le da derecho a un aumento salarial. Tras fichar por los suabos el verano pasado, su contrato actual con el Stuttgart lo mantiene en el Württemberg durante tres años más. Sin embargo, Kicker señala que el Stuttgart aún no ha iniciado conversaciones con el alemán para una extensión de contrato.

Al ser preguntado anoche sobre el interés de otros clubes en la zona mixta, el delantero se mantuvo reacio a hablar de eso. A pesar de haber logrado su segundo hat-trick consecutivo con la selección alemana sub-21, el ahora dos veces internacional absoluto alemán habló de los rumores.

«No habría sido una oportunidad óptima para explorar el mercado si otros clubes no hubieran tenido este partido en su agenda. Son cosas en las que no pienso ahora. En cuanto a mi futuro personal, no tengo ninguna preocupación. Estoy aquí para lograr algo con los chicos«.