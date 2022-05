Christopher Nkunku no le cierra las puertas «a ningún club», pero RB Leipzig no piensa en su salida

La gran figura del RB Leipzig, Christopher Nkunku, comentó al respecto de la posibilidad de cambiar de club durante este verano.

De acuerdo a diferentes medios, clubes ingleses como el Manchester United y el Chelsea FC han expresado su interés por el francés. Aunque el gran interesado es el Paris Saint-Germain que, en 2019, lo dejó ir a Leipzig por 13 millones de euros.

Con un año de ensueño, donde ganó la DFB-Pokal y fue elegido Jugador de la Temporada de la Bundesliga, todos se preguntan si el extremo continuará con Los Toros Rojos o dejará Alemania hacia otro destino europeo. Es por eso que el jugador de 24 años, actualmente entrenando con su selección, comentó sobre el tema al respecto:

«París, siempre lo he dicho, es mi casa, mi club del corazón. También me siento halagado de que Leipzig esté haciendo todo lo posible para quedarme. No cierro puertas a ningún club, todo es posible en el fútbol».