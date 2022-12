Director deportivo de Eintracht Frankfurt cierra la puerta a las ventas

Eintracht Frankfurt quiere cerrar la puerta a las salidas. Markus Krösche, director deportivo de Las Águilas, confía en el club mantendrá a todas las piezas clave de la plantilla en el próximo mercado de verano.

En los últimos años Eintracht Frankfurt se ha convertido en uno proyecto a tener muy en cuenta en la zona alta de la Bundesliga, teniendo muy buen atino para sus fichajes pero también para sus ventas. Operaciones como las de Haller, Jovic, Kostic o André Silva son claro ejemplo de lo bien que el club del Meno puede sacar dinero del mercado. Sin embargo, ahora quieren abandonar su faceta vendedora y mantener a sus piezas clave. Así lo ha dejado claro Markus Krösche en declaraciones a Sport1.

«Estamos muy contentos con la plantilla que tenemos. No queremos y no dejaremos marchar a nuestros mejores jugadores. No creo que vaya a ocurrir ningún gran movimiento.»