Kolo Muani no saldrá de Eintracht Frankfurt en el mercado de enero

Eintracht Frankfurt blinda a Randal Kolo Muani. La directiva del club del Meno y el delantero francés han decidido que no se realizará ningún movimiento en este mercado de enero y están comprometidos a continuar juntos a largo plazo.

Kolo Muani no quiere marcharse ahora de Frankfurt

Uno de los jugadores que está levantando más interés después de la última Copa del Mundo es Randal Kolo Muani. El punta del Eintracht Frankfurt, después de realizar un gran arranque de campaña con Las Águilas, fue una de las figuras que mantuvo a la Selección de Francia con vida en la final del Mundial de Qatar. Y aunque no se alzó con el título, sí consiguió que equipos como Manchester United o FC Bayern München se fijen en su situación.

Esta semana Markus Krösche, jefe de deportes del Eintracht, confirmó que no hay ningún interés por parte de jugador y club de separar sus caminos en este mercado de enero. Kolo Muani llegó a Alemania hace apenas seis meses y su intención, según Sky Sports, es la de continuar por más tiempo en Frankfurt.

Esperan una oferta bomba en el futuro

La razón por la que el Eintracht no piensa dejar marchar aún a Kolo Muani es por la gran cantidad de dinero que puede dejar en las arcas del club. Con contrato hasta 2027, pueden tomarse la situación con calma. El mismo medio afirma que en verano podrían sentarse a negociar pero sólo si llega una oferta que ronde los 90 o 100 millones de euros, cifras que le convertirían en la venta más cara de la historia del club.

No le faltan pretendientes a Kolo Muani pero su oportunidad no llegará en el corto plazo. El ya mencionado Markus Krösche reconoció que el Eintracht no iba a dejar marchar fácilmente a ninguna de sus estrellas, así que tendrán que venir con una oferta muy cuantiosa para que el delantero cambie de aires.