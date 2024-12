Dortmund 1:1 Hoffenheim: La visita deja al BVB sin premio

Borussia Dortmund empató por 1:1 al TSG Hoffenheim y no pudo alcanzar a RB Leipzig y SC Freiburg en la lucha de puestos por Europa.

Un primer tiempo sin explosión para ambos equipos

Tras la derrota ante FC Barcelona por la Champions, Nuri Şahin realizó tres cambios: Ryerson, que fue sustituido durante la semana por problemas, no estuvo hoy en la convocatoria y fue reemplazado por Couto. Beier también comenzó en la banda derecha de Duranville. Y Groß fue titular en lugar de Sabitzer en el centro del campo. La mayor sorpresa, sin embargo, fue la adición de Schlotterbeck, el cuál parecía haberse lesionado gravemente en el partido ante los catalanes.

Christian Ilzer, por su parte, hizo tres cambios respecto al empate 0-0 en la Europa League contra el Steaua Bucarest. Prass y Gendrey comenzaron como laterales de Jurasek y Kadarabek. Además, Bruun Larsen fue sustituido por Moerstedt.

El Dortmund empezó el partido con cierta cautela, por lo que la visita consiguió marcar tendencia y posesión en el inicio. A medida que pasaba el tiempo de juego, el BVB se hizo dominante en el juego, pero sin llegar a ser realmente peligroso.

La primera mitad no contó con muchas oportunidades: Moerstedt tuvo un disparo que rozó el travesaño, mientras que Schlotterbeck tuvo una ocasión que pegó en la red, aunque del lado que no cuenta. La afición local terminó gritando el gol por la ilusión óptica, pero el marcador no se movió.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Dortmund se pone en ventaja sobre el inicio, Hoffenheim iguala en el final

En la media hora del encuentro, Guirassy se inventó una falta de Arthur Chaves, que terminó “comprando” a Harm Osmers. Sin embargo, el VAR tenía una opinión diferente sobre la jugada, evidenciando la exageración del delantero para conseguir la pena máxima. Tras la revisión, fue anulado.

El empate era justo al descanso, pero todo cambiaría en 40 segundos. Un centro de Gittens desde el lado izquierdo es despejado por Nsoki con la cabeza exactamente hacia Reyna, quien frenó el balón con el pecho y luego lo lanza de volea hacia el ángulo, imparable para Baumann. Muchos aficionados se perdieron el gol mientras se acomodaban en sus asientos.

Adeyemi, ingresado por Beier en el entretiempo, contó con un par de ocasiones para doblegar la ventaja. Pero sus dos disparos rozaron los palos. Hlozek respondería para el Hoffenheim con un cabezazo que se fue unos centímetros por encima del travesaño. A pesar de lo corto del resultado, el partido se fue desdibujando con el paso de los minutos.

La visita fue a buscar el empate en los minutos finales con centros al área de Kobel, con el #1 del Dortmund respondiendo bien en cada envío. La imbatibilidad finalizaría al minuto 90. Un lateral largo terminó en la cabeza de Tabakovic y este asistió en el segundo palo a Bruun Larsen, que remató en el área chica para igualar el encuentro.

El empate deja con un sabor amargo al Borussia, que pierde la oportunidad de meterse en la lucha por puestos europeos. Hoffenheim, por su parte, consiguió un punto más que necesario para quedarse fuera de la lucha por la permanencia.