El FC Bayern München mantiene la línea de cuatro

No es un secreto que para Julian Nagelsmann actual entrenador del FC Bayern München le gusta que sus equipos jueguen con una línea de 3 en la defensa.

Para Nagelsmann la formación más utilizada en su antiguo equipo RB Leipzig fue la de 3-4-2-1. Aunque el entrenador también suele cambiar de formaciones de acuerdo al rival.

Nagelsmann no es ajeno a la formación 4-2-3-1, formación más utilizada por el Bayern. En la anterior temporada 20/21 con el RB Lepizig utilizo 13 veces una formación con una línea de cuatro defensores. Habiendo perdido cuatro veces; empatado cuatro veces; y ganado cinco encuentros.

Al mismo tiempo en la última rueda de prensa el entrenador mencionó:

Al mismo tiempo enfatizó que con el ex entrenador Hansi Flick, también se observaban formaciones con línea de 3 hombres en la defensa. Es por ello que el equipo debe adaptarse a algunos cambios, ya que él también tiene su propia filosofía y a su vez tiene claro que:

La situación actual del mundo hace también tambalear a los grandes clubes y el Bayern no es la excepción.

Al mismo tiempo el entrenador manifestó que:

Además resalto que la plantilla debería ser suficiente para encarar la siguiente temporada.

“Tenemos suficientes jugadores, en algún momento los jugadores jóvenes tienen que dar un paso hacia la brecha, no hay un tiempo de espera eterno. Todavía estamos en el deporte competitivo, hay que cumplir con rapidez. Los jugadores experimentados pueden apoyar a los jugadores jóvenes, no me asusto”.