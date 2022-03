El foco de fichajes de FC Bayern München estará en la defensa

FC Bayern München no pasa por su mejor momento en defensa y ya se ha dicho que los fichajes llegarán en esa zona.

Una temporada para el olvido en la materia

No cabe ninguna duda de que la presente campaña en materia defensiva no está siendo la mejor. La derrota de hace unas semanas frente a Bochum ha puesto las alarmas más que encendidas y ha dejado muchas conclusiones que, en cierto punto, no se esperaban.

Algunos jugadores como Upamecano ya no son una garantía como pasaba al comienzo de la temporada y otros, como Pavard, ya no están demostrando el nivel de siempre. Es cierto que por el poderío en ataque muchos pensarán que es una exageración decir que la defensa está pasando por un mal momento. Pero quién ve todos los partidos, sabe que hasta Nagelsmann está molesto con la situación actual.

Lo que antes funcionaba, con el tiempo dejo de hacerlo y es momento de barajar y dar de nuevo. ¿La dirección deportiva comandada por Brazzo Salihamidzic tendrá la solución?

¿Quiénes serán los fichajes de FC Bayern en defensa?

Nuestra pregunta es algo bastante compleja para responder. En primer lugar, Antonio Rüdiger parecía ser el candidato elegido, sin embargo, su salario es algo inalcanzable para los bávaros y el jugador no muestra interés en mudarse a Múnich. En segundo lugar, Christensen tendría todo arreglado para unirse a FC Barcelona.

Viví lo mejor del fútbol alemán en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Y en tercer lugar, se encuentra Matthias Ginter, quién le gustaría unirse al club, pero la dirección deportiva no está del todo convencida en traérselo como agente libre desde Borussia Mönchengladbach. Por todo lo dicho, todavía no hay nadie que esté cerca de arribar al último campeón alemán. Empero, alguien llegará tarde o temprano.