Este es el once ideal de la primera vuelta para Mi Bundesliga

Aquí está el once ideal de la primera vuelta en la Bundesliga. Sobra decir que está sujeto a infinidad de matices subjetivos como cualquier otra apuesta. Este once lo hemos basado principalmente en el impacto que estos jugadores han tenido para sus respectivos equipos y su objetivo colectivo de la temporada.

No hay dudas en la portería

Manuel Neuer (FC Bayern München): Muy probablemente el segundo mejor jugador de la liga a día de hoy. Ha recuperado el nivel de hace unos años y, aunque el Rekordmeister encaje muchos goles, sus paradas antológicas le han valido el liderato que actualmente disfrutan los de Hansi Flick.

Manuel Neuer ¿el mejor guardamenta del siglo? Foto: Getty Images.

Una defensa de ¿sorpresas? en la Bundesliga

Dayot Upamecano (RB Leipzig): Sigue creciendo día a día. Líder de la mejor defensa de la liga. El equipo hoy no está en su mejor momento y aun así le vale para destacar entre los defensas. Potencia, velocidad y una imponente conducción de balón rompiendo líneas rivales compensan sus ocasionales pérdidas de balón a la hora de sacar el balón jugado.

Ya hace dos temporadas que Upamecano está mostrando todo su potencial en Leipzig. Foto: Getty Images

Ridle Baku (VfL Wolfsburg): Hay pocas dudas a la hora de elegir un lateral derecho en la Bundesliga. Ridle Baku, siendo un mediocentro natural, ha encontrado su lugar en el mundo recorriendo la banda y ha dejado a todos con la boca abierta. La confianza que desarrollaron con Oliver Glasner hicieron que el exjugador de 1.FSV Mainz 05 hoy este en la agenda de los grandes clubes de Europa. Una sorpresa que, realmente, da gusto tenerla.

Sin dudas, una de las sorpresas en las defensas de la Bundesliga. Foto: Getty Images.

Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen): Que un equipo caracterizado por proponer partidos poco tácticos, sumando a muchos jugadores al ataque y garantizar goles ya sean a favor o en contra sea hoy en día la segunda mejor defensa de la liga no es casualidad. Aunque un peldaño por debajo de Upamecano, el de Burkina Faso ha solventado con nota gran parte de las contras que le hacen a Die Werkself. Solo tiene 21 años y le queda mucho, pero los números del equipo no mienten.

Ser defensa en Bayer Leverkusen no es nada fácil aunque Tapsoba demuestre lo contrario. Foto: Getty Images.

Angeliño (RB Leipzig): No hay lugar a dudas: Es el mejor lateral/carrilero zurdo de la liga y RB Leipzig está donde está gracias a sus cabalgadas por la banda. Es de los máximos goleadores y asistentes de un equipo que está compensando la falta de un goleador claro del equipo. Llegando desde atrás como factor sorpresa es letal para hacer daño a rivales que se cierran ante Los Toros Rojos.

No cabe duda de que Angeliño no solo te cubre la espalda, sino que te da muchas alegrías. Foto: Getty Images.

En el mediocampo, una mezcla de velocidad y experiencia

Thomas Müller (FC Bayern München): A menudo se dice que lo que aporta Müller al equipo es mucho más que números. Y es cierto. Pero es que también aporta números. En apenas una vuelta ya está con nueve goles y 10 asistencias solo en Bundesliga. Líder dentro y fuera del campo de esa ambición de ganar que tiene el equipo y que le hace triturar a sus rivales sea cual sea el marcador y el minuto. Si funciona él, funciona Bayern. Así que, sea por números, carisma o lo que ustedes quieran, Thomas Müller tiene que estar en esta lista.

Thomas Müller, un fuera de serie total. Foto: Getty Images.

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach): El capitán del Borussia Mönchengladbach es el principal responsable de que los Potros sigan vivos en la pelea por los puestos Champions en un año donde su corta plantilla está pagando el jugar tres competiciones. Creador y distribuidor de juego, ha dado 10 puntos a su equipo con sus nueve goles y cinco asistencias.

Lars Stindl, uno de esos Benjamin Button que nos entrega el fútbol moderno. Foto: Getty Images.

Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach): Así como Lars Stindl está brillando bajo las direcciones de Marco Rose, Neuhaus corre con la misma suerte. Desde que el exentrenador de Red Bull Salzburg llegó a Mönchengladbach, el joven de 23 años se adueñó del mediocampo. Buena salida desde abajo, gran remate a media distancia, ligereza para cubrir espacios, y, sobre todo, mucha calidad, son algunas de las características de un Neuhaus que quiere todo el mundo. FC Bayern München y Borussia Dortmund ya han contactado con los Los Potros por él.

A Florian Neuhaus lo quieren todos y sería un gusto conservarlo en la Bundesliga. Foto: Getty Images.

El mejor ataque de la Bundesliga

Robert Lewandowski (FC Bayern München): se nos acaban los calificativos para un hombre que por fin puede ponerse el cartel de mejor jugador del mundo. La tiranía de Bayern en Alemania durará lo que quiera el polaco. Compite con la historia, y más concretamente, con Gerd Müller y su récord de 40 goles en una temporada (ya lleva 22 en 18 partidos). Sólo queda quitarse el sombrero.

Robert Lewandowski, el mejor jugador del mundo. Ya no hay más dudas. Foto: Getty Images.

Andre Silva (Eintracht Frankfurt): Su espectacular racha en los últimos meses le vale un puesto en el once. ¿O no son sus 14 goles transformados para el Eintracht de Frankfurt razón suficiente?. El equipo juega para él y está respondiendo con creces. Tras un mal comienzo de temporada, ya están en puestos europeos, además de ser el mejor equipo en lo que llevamos de año.

André Silva encontró algo más que goles en Frankfurt: Getty Images.

Wout Weghorst (VfL Wolfsburg): Jugador alto, corpulento, que juega de espaldas y con poca velocidad punta, pero que da sentido a todo el esquema de juego del VfL Wolfsburg. Baja, aguanta cualquier balón y alivia al equipo. Ahora mismo tiene una confianza enorme en sí mismo. Además lleva 12 goles, que es casi el 50% de los goles del equipo. Una auténtica barbaridad no menos sorprendente que el cuarto puesto que ahora mismo ocupan Los Lobos.

Wout Weghorst marcará. Lo sabemos tú, yo y todos. Foto: Getty Images.

Nombres que se quedan fuera pero que no olvidamos

Antes de que se lleven las manos a la cabeza, sabemos que jugadores como Joshua Kimmich o Erling Haaland no están. El primero, posiblemente el mejor centrocampista en la actualidad, porque pasó varias semanas lesionado y mientras tanto el equipo no se resintió tanto como se preveía. Por tanto hemos preferido valorar a otros jugadores que han estado presentes y han sido vitales para sus equipos de diferentes maneras.

El segundo, tras mucha reflexión sobre si meterle a él o a Wout Weghorst, se ha quedado fuera por estar también más de un mes lesionado y porque, comparado con el holandés, no ha sabido traducir su buen rendimiento en puntos vitales en partidos clave. Ambos estarán en el once ideal de final de temporada con total seguridad. Y precisamente por que tenemos eso clarísimo, los focos de momento los ponemos en estos once.