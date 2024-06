FC Bayern anuncia la renovación de Josip Stanisic

En las últimas horas, se ha dado a conocer que FC Bayern München anuncia la renovación de Josip Stanisic.

La renovación que todo el mundo esperaba

No cabe ninguna duda de que Los Bávaros ya se han asegurado una tranquilidad para este mercado. Con el retorno de Josip Stanisic tras la gran cesión en Bayer Leverkusen, el club esperaba renovar el contrato del lateral que vencía el próximo año. Es por ello que rápidamente se pusieron en contacto con el jugador para, en primer lugar, que se quede finalmente en la plantilla para la próxima temporada, y, en segundo lugar, para comunicarle los planes de firmar un nuevo vínculo.

¿Bayern se prepara para la salida de Kimmich con la renovación de Stanisic?

Ahora bien, la expeculación comenzó alrededor del club bávaro con respecto a Joshua Kimmich. Hoy no tiene lugar en el mediocampo y su intensión es jugar allí. Sin embargo, su lugar en el XI no lo perdió porque pasó a jugar de lateral derecho. Empero, su contrato vence en 2025 y todavía no hay negociaciones para firmar un nuevo contrato.

Ante esto, los directivos estarían dispuestos a aceptar ofertas por valor de 30 a 40 millones de euros, un precio no muy elevado teniendo en cuenta que, si no aparece nadie este verano, dentro de un año se marcharía gratis. El problema es el elevado salario del jugador, que cobra casi 20 millones de euros anuales en Múnich. Y ahora con Stanisic podrían tener una gran variante en su zona para reemplazarle.