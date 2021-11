FC Bayern München, Pedri y rumores totalmente falsos

En las últimas horas, los medios españoles informaron que FC Bayern München habría hecho una oferta por Pedri, pero esto es totalmente falso.

Pedri a Bayern ¿un fichaje posible?

Por empezar, podemos responder a esta pregunta como no. Pero, no porque al club bávaro no le guste el estilo del español. Incluso, hace unos meses ha trascendido que, luego del famoso 8:2 propiciado por el equipo alemán sobre los cules, Hasan Salihamidzic y compañía ofertaron 45 millones de euros por él. Sin embargo, el tema, como dijimos no está en el interés futbolístico.

La causa elemental de ser una “fake news” o un rumor falso, está en las finanzas del último campeón alemán. En julio del presente año, Herbert Hainer, presidente del último campeón alemán, informó que la institución reportó perdidas por unos 150 millones de euros. Y como si ello fuera poco, la recuperación económica se esperaba esta temporada con la vuelta de los aficionados y la elevada tasa de contagios en las últimas semanas parece hundir esas posibilidades.

Una oferta que no corresponde con la conducta bávara

Hoy por hoy, si Bayern haría tal oferta, estaría poniendo en riesgo la salud económica del club. Y como bien sabemos, si hay algo que en la Bundesliga predomina son las finanzas claras. Además, Ya Uli Hoeness, presidente honorario, lo ha aclarado más de una vez que nunca haría fichajes como el de Neymar a PSG. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero su conducta responde a lo que dicen.

Y yendo más a fondo, según el rumor, el mediocampista ganaría 16 millones de euros, algo que alteraría a todo el vestuario. Solo Kimmich, Neuer, Goretzka y Sané están en ese grupo que va de los 15 millones de euros y a los 20 millones. Sin dudas, de que quién ha trascendido la noticia no tiene idea de como se manejan estas cosas en Baviera.

Por más de que la noticia suene a bomba, esta fue desactivada.