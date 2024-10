Granit Xhaka admite haber perdido tiempo ante el FC Bayern München

Granit Xhaka no dudó en confesar que simuló para perder tiempo en el empate del Bayer Leverkusen ante el FC Bayern München.

Un Leverkusen muy diferente aguantó el ataque del FC Bayern

El sábado por la noche, el último campeón de la Bundesliga empató 1:1 con el líder de la tabla en el Allianz Arena, poniendo fin a su comienzo perfecto de temporada bajo el mando de Vincent Kompany. Die Werkself estuvo muy lejos de sus estándares habituales y se dedicó a defenderse, siendo un equipo diferente al que goleó 3:0 al Rekordmeister en su victoria en febrero pasado.

A lo largo de 90 minutos, el Leverkusen registró un xG de solo 0,15 en comparación con el 1,23 del FC Bayern, además de estar limitado a solo el 33% de posesión del balón. Así, teniendo que jugar un papel diferente a su habitual enfoque en dominio de la pelota, el equipo de Xabi Alonso tuvo que desplegar las artes oscuras del juego.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

«Tuvimos que quitarle algo de ritmo al partido.»

Tras el pitido final, Granit Xhaka explicó de qué manera intentó frustrar a los anfitriones hacia el final del partido:

“A los 32 años, ya tienes suficiente experiencia para darte cuenta de que el Bayern quiere marcar el 2-1 en los últimos minutos. Tuvimos que quitarle algo de ritmo al partido. Le dije a Rob Andrich que uno de nosotros tenía que tirarse al piso. Me dijo que ya tenía una tarjeta amarilla, así que tomé la responsabilidad. Fue un partido inteligente y con mucha confianza. No es fácil jugar en Múnich, pero ellos no tuvieron muchas oportunidades y para nosotros era muy importante que no pudieran aumentar su ventaja sobre nosotros en la tabla”.

Más allá de los métodos, el DT terminó llevándose el punto que fue a buscar a Múnich. Aun así, deberá recuperar el juego de la temporada pasada para volver a ser dominante en ambas facetas del campo y competirle a un mejor FC Bayern en esta temporada.